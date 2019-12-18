Новогоднее шоу на льду показали маленьким жителям Одинцова

Для юных жителей Одинцова перед Новым годом устроили настоящий праздник. Им показали спектакль на льду по сказке «Волшебник Изумрудного города».

Источник фото: телеканал «360»

В ледовом шоу — 43 участника от шести до девятнадцати лет. Ребята впервые делали спектакль на коньках. К выступлению они готовились три месяца. Ставили танцевальную программу, шили костюмы, записывали текст своих героев.

«Может быть, мы своей сказкой вызовем снег, и мы встретим Новый год в хорошей и красивой атмосфере как сегодняшняя наша сцена», — сказала Ольга Кондрашова, художественный руководитель театра на льду «Алеко».

Источник фото: телеканал «360»

Кажется, волшебство витало даже в воздухе. С помощью могущественной силы Деда Мороза на праздничной елке зажгли иллюминацию.

Все маленькие зрители в конце представления получили сладкие подарки.