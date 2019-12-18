    18 декабря 2019, 17:16

    Новогоднее шоу на льду показали маленьким жителям Одинцова

    Алена Собкалова, Майя Рыженкова

    Для юных жителей Одинцова перед Новым годом устроили настоящий праздник. Им показали спектакль на льду по сказке «Волшебник Изумрудного города».
    Новогоднее шоу на льду показали маленьким жителям Одинцова | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    В ледовом шоу — 43 участника от шести до девятнадцати лет. Ребята впервые делали спектакль на коньках. К выступлению они готовились три месяца. Ставили танцевальную программу, шили костюмы, записывали текст своих героев.

    «Может быть, мы своей сказкой вызовем снег, и мы встретим Новый год в хорошей и красивой атмосфере как сегодняшняя наша сцена», — сказала Ольга Кондрашова, художественный руководитель театра на льду «Алеко».

    Новогоднее шоу на льду показали маленьким жителям Одинцова | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Кажется, волшебство витало даже в воздухе. С помощью могущественной силы Деда Мороза на праздничной елке зажгли иллюминацию.

    Все маленькие зрители в конце представления получили сладкие подарки.