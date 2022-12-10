Зима в Подмосковье 10 декабря 2022, 04:23 Названы 23 маршрута до горнолыжных комплексов в Подмосковье Минтранс Подмосковья перечислил 23 маршрута до горнолыжных комплексов региона Pxhere

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С началом декабря в Московской области открылся горнолыжный сезон. Уже сейчас покататься на лыжах и сноубордах можно в пяти комплексах. Региональный Минтранс перечислил 23 маршрута, по которым любители активного зимнего отдыха смогут добраться до мест катания.

«Красная горка» в Подольске

Добраться до горнолыжного комплекса «Красная горка» в Подольске можно двумя способами: на поездах Курского направления и на метро.

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При выборе поезда нужно будет доехать до станции Подольск, оттуда выбрать один из девяти маршрутов общественного транспорта до остановки «Красная горка». После этого до места надо будет пройди пешком порядка 400 метров.

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Добраться до «Красной горки» на метро можно на поездах Серпуховско-Тимирязевской линии. Выйти надо на станции «Бульвар Дмитрия Донского», а дальше пересесть на один из автобусов: № 520, 1246к и 516к, или от станции «Лесопарковая», Бутовской линии, также на автобусах: № 406, 407 и 446.

«Царьград» в Серпухове

До горнолыжных склонов в «Царьграде» в Серпухове можно доехать на поездах Курского направления до станции Серпухов. После надо пересесть на автобус № 26 «Серпухов — Пущино» и доехать до остановки «Верхние Присады». Также до нужной остановки от автостанции Протвино следует маршрут № 42 «Пущино — Протвино».

Еще один способ добраться до склонов — это маршрут от метро «Аннино» и «Лесопарковая». Оттуда следует маршрут № 359к «Пущино — Москва (метро Лесопарковая)».

Последние три горнолыжных комплекса расположены в Дмитровском округе.

«Волен»

Доехать до этого спортивного парка можно на поездах Савеловского направления до станции Яхрома, затем автобусом № 9 «ул. Большевистская-ст. Яхрома» до остановки «Большевистская улица». После этого до места останется пройти порядка 200 метров пешком.

Горнолыжный клуб Леонида Тягачева

Это место находится в деревне Шуколово. Добраться туда можно также на поездах Савеловского направления. Доехать нужно до станции Турист, оттуда до места порядка трех километров.

Еще один маршрут начинается от Дмитровского автовокзала на автобусе № 22 «Дмитров-ст. Турист-Дьяково». Выйти необходимо на остановке «Платформа Турист».

«Сорочаны»

До этого спортивного курорта можно доехать на автобусе № 42 «Дмитров-Ильинское». Также в «Сорочаны» можно попасть от автобусной остановки «станция Яхрома». Пересесть на этот маршрут можно с поездов Савеловского направления и выйти на одноименной горнолыжному комплексу остановке.

Спортсменам следует помнить, что бесплатно можно провозить спортивный инвентарь, длина, ширина и высота которого не превышает 120 сантиметров. Крупные предметы перевозятся за отдельную плату.

Ознакомиться с полным списком маршрутов до горнолыжных комплексов региона можно на сайте Минтранса Подмосковья.

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