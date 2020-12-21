Научиться расписывать фарфор и покататься на коньках. Орехово-Зуево ждет в гости

Провести выходные в Подмосковье всей семьей можно познавательно, по-спортивному или творчески. Множество развлечений вы найдете в городском округе Орехово-Зуево. Здесь вы можете научиться расписывать фарфор, покататься на коньках в парке, вкусно поесть и посмотреть интересные достопримечательности.

Источник фото: телеканал «360»

В Ликино-Дулеве гостей ждет старинный фарфоровый завод. Экскурсоводы проведут вас по производству, расскажут историю предприятия и секреты производства. Самые творческие смогут сами расписать фарфоровую посуду на мастер-классе.

«Освоить роспись, понять стилистику можно за месяц. Но совершенствовать мазок можно до бесконечности», — поделилась Ирина Бычкова, художник.

Источник фото: телеканал «360»

Стандартный мастер-класс длится час. За это время вы успеете создать собственное изделие. Для учащихся и пенсионеров действуют скидки.

Несколько часов на старинном заводе погрузят вас в историю создания настоящих произведений искусства из фарфора. Предприятие было основано в 1832 году купцом Терентием Кузнецовым.

После знакомства с прекрасным можно отправиться на активных отдых. В Орехово-Зуеве реконструировали красивый Парк 30-летия Победы. Он стал любимым местом отдыха у горожан. В этом году здесь открыли бесплатный каток. Если с собой не оказалось коньков, то их можно взять на прокат. Еще в парке есть детские площадки, горка, световые инсталляции, уютные кафе.

Источник фото: телеканал «360»

Если ехать домой после такого насыщенного дня не хочется, можно остановиться в спортивном парке «Атлант». В нем вы найдете тоже много развлечений: каток, горки, тюбинг, шашлыки и комфортная гостиница.

Всего в 100 километрах от Москвы можно найти невероятное количество разных развлечений. Так что самое время начать планировать выходные или новогодние каникулы.