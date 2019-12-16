Настоящее путешествие во времени. Как окунуться в несколько эпох в музее‐заповеднике «Горки Ленинские» в Подмосковье
Добраться до заповедника можно на автомобиле по Каширскому шоссе – 12 километров от МКАД. А можно и на автобусах №877и, №899 или №899к от станции метро «Домодедовская» до остановки «Горки-2», но потом придется идти километр пешком.
Усадьба «Горки Ленинские» построена в 16 веке и прекрасно сохранилась. В разное время в ней обитали представители старинных дворянских фамилий. Но настоящую известность "Горки" получили благодаря двум последним владельцам.
До революции здесь жила замечательная женщина Зинаида Морозова, вдова известного мецената Саввы Морозова. Она оборудовала усадьбу по последнему слову техники. В здании есть и канализация, и электричество, и водопровод.
После 19 века, здесь жил Владимир Ильич Ленин. Купец Морозов революционным силам благоволил, может потому и выбрал Владимир Ильич, уже после 1918 года, эту усадьбу в качестве своей резиденции. Благодаря вождю убранство имения сохранилось идеально. Есть, на что посмотреть. Жена Саввы Морозова была обаятельной, властной, деятельной – всю усадьбу обустроила сама, заказывала самую модную мебель.
Изначально имение называлось «Горки», «Горки Ленинские» - это уже из советского времени. Поэтому повсюду смешение двух эпох.
Местные говорят - не побывал в гараже, где стоит роллс-ройс Владимира Ильича - считай, не был в «Горках». Но мы-то такой возможности не упустим. Легендарный автомобиль поставили на лыжи, потому что дороги зимой были завалены снегом.
По территории усадьбы в снежную погоду можно прокатиться в упряжке с лошадьми. Такая прогулка в санях будет стоить всего 150 рублей. Есть не только сани, но и кареты — они особенно нравятся молодоженам, которые приезжают сюда на фотосессии.
Дальше по маршруту – киногород. Это место выбирают киношники, как раз из-за возможности погружения в эпоху.
Здесь и крестьянские избы, в которых можно заняться рукоделием. Туристов учат делать обереги. Вот, например куклу-крупеничку. В основе – мешочек с зерном. Всего за 300 рублей вам и материалы дадут, и покажут, как тряпичную красавицу собрать, и про ее магические свойства расскажут.
В «Горках Ленинских» для самых любознательных есть научно-культурный центр, полностью посвященный самому известному революционеру.
Здесь впервые в мировой музейной практике были использованы аудиовизуальные комплексы.
Говорят, что в разработке компьютера, который управляет этим комплексом, участвовал "яблочный" гений Стив Джобс.
Осмотреть весь музей-заповедник за один день нереально. Хорошо, что можно остаться в местной гостинице. Номер в отеле стоит от 1900 рублей за ночь. Хостел – от 300 рублей за ночь.
В отеле есть ресторан. Комплексный обед – в нем обойдется в 399 рублей. Мастер-класс с поваром – 600 рублей, а средний чек в ресторане на человека – 500 рублей.
Билет во все музеи на два выходных дня стоит всего тысячу рублей. Это настоящее путешествие во времени.