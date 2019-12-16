Настоящее путешествие во времени. Как окунуться в несколько эпох в музее‐заповеднике «Горки Ленинские» в Подмосковье

Насыщенные выходные можно провести в музее-заповеднике «Горки Ленинские» в Ленинском районе Московской области. Попадая туда, вы невероятным образом оказываетесь в прошлом, причем в нескольких эпохах сразу.

Источник фото: телеканал «360»

Добраться до заповедника можно на автомобиле по Каширскому шоссе – 12 километров от МКАД. А можно и на автобусах №877и, №899 или №899к от станции метро «Домодедовская» до остановки «Горки-2», но потом придется идти километр пешком.

Усадьба «Горки Ленинские» построена в 16 веке и прекрасно сохранилась. В разное время в ней обитали представители старинных дворянских фамилий. Но настоящую известность "Горки" получили благодаря двум последним владельцам.

Источник фото: телеканал «360»

До революции здесь жила замечательная женщина Зинаида Морозова, вдова известного мецената Саввы Морозова. Она оборудовала усадьбу по последнему слову техники. В здании есть и канализация, и электричество, и водопровод.

Источник фото: телеканал «360»

После 19 века, здесь жил Владимир Ильич Ленин. Купец Морозов революционным силам благоволил, может потому и выбрал Владимир Ильич, уже после 1918 года, эту усадьбу в качестве своей резиденции. Благодаря вождю убранство имения сохранилось идеально. Есть, на что посмотреть. Жена Саввы Морозова была обаятельной, властной, деятельной – всю усадьбу обустроила сама, заказывала самую модную мебель.

Источник фото: телеканал «360»

Изначально имение называлось «Горки», «Горки Ленинские» - это уже из советского времени. Поэтому повсюду смешение двух эпох.

Местные говорят - не побывал в гараже, где стоит роллс-ройс Владимира Ильича - считай, не был в «Горках». Но мы-то такой возможности не упустим. Легендарный автомобиль поставили на лыжи, потому что дороги зимой были завалены снегом.

Источник фото: телеканал «360»

По территории усадьбы в снежную погоду можно прокатиться в упряжке с лошадьми. Такая прогулка в санях будет стоить всего 150 рублей. Есть не только сани, но и кареты — они особенно нравятся молодоженам, которые приезжают сюда на фотосессии.



Источник фото: телеканал «360»

Дальше по маршруту – киногород. Это место выбирают киношники, как раз из-за возможности погружения в эпоху.

Источник фото: телеканал «360»

Здесь и крестьянские избы, в которых можно заняться рукоделием. Туристов учат делать обереги. Вот, например куклу-крупеничку. В основе – мешочек с зерном. Всего за 300 рублей вам и материалы дадут, и покажут, как тряпичную красавицу собрать, и про ее магические свойства расскажут.

В «Горках Ленинских» для самых любознательных есть научно-культурный центр, полностью посвященный самому известному революционеру.

Источник фото: телеканал «360»

Здесь впервые в мировой музейной практике были использованы аудиовизуальные комплексы.

Говорят, что в разработке компьютера, который управляет этим комплексом, участвовал "яблочный" гений Стив Джобс.

Источник фото: телеканал «360»

Осмотреть весь музей-заповедник за один день нереально. Хорошо, что можно остаться в местной гостинице. Номер в отеле стоит от 1900 рублей за ночь. Хостел – от 300 рублей за ночь.

Источник фото: телеканал «360»

В отеле есть ресторан. Комплексный обед – в нем обойдется в 399 рублей. Мастер-класс с поваром – 600 рублей, а средний чек в ресторане на человека – 500 рублей.

Источник фото: телеканал «360»

Билет во все музеи на два выходных дня стоит всего тысячу рублей. Это настоящее путешествие во времени.