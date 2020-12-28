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    28 декабря 2020, 16:22

    Народные промыслы стали главным акцентом проекта «Зима в Подмосковье»

    Анастасия Калинина, Анастасия Аброськина

    В этом году в проекте «Зима в Подмосковье» особое внимание уделили народным промыслам. Как рассказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова, регион на весь мир славится своими мастерами.
    Народные промыслы стали главным акцентом проекта «Зима в Подмосковье»

    «В этом году мы его (бренд „Зима в Подмосковье“ — прим-ред.) обновили, сделав акцент на традиционные народные промыслы. Подмосковье может гордиться тем, что большая часть промыслов, которые известны, не побоюсь этого слова, во всем мире, сосредоточены в нашем регионе», — рассказала Виртуозова.

    Она отметила, что в области остаются 14 традиционных направлений и географических точек, где всю зиму будут проходить разные активности. Более того, в этом году список расширился. Добавили Мытищи, Чехов, Орехово-Зуево и Раменское.

    «В Мытищах по вашему поручению, Андрей Юрьевич, благоустроили лесопарковую зону. Там появилась прекрасная лыжня. В Орехово-Зуеве сделали набережную. Работает музей фарфора в Ликино-Дулеве», — сообщила вице-губернатор.

    Также в Чехове впервые на центральной площади открыли каток, где проходят разные мероприятия.