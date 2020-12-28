Народные промыслы стали главным акцентом проекта «Зима в Подмосковье»

«В этом году мы его (бренд „Зима в Подмосковье“ — прим-ред.) обновили, сделав акцент на традиционные народные промыслы. Подмосковье может гордиться тем, что большая часть промыслов, которые известны, не побоюсь этого слова, во всем мире, сосредоточены в нашем регионе», — рассказала Виртуозова.

Она отметила, что в области остаются 14 традиционных направлений и географических точек, где всю зиму будут проходить разные активности. Более того, в этом году список расширился. Добавили Мытищи, Чехов, Орехово-Зуево и Раменское.

«В Мытищах по вашему поручению, Андрей Юрьевич, благоустроили лесопарковую зону. Там появилась прекрасная лыжня. В Орехово-Зуеве сделали набережную. Работает музей фарфора в Ликино-Дулеве», — сообщила вице-губернатор.

Также в Чехове впервые на центральной площади открыли каток, где проходят разные мероприятия.