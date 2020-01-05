Начать год с доброго дела. В Звенигороде заработала благотворительная ярмарка

В Звенигороде в рамках фестиваля «Подмосковный умелец» заработала «Ярмарка добрых дел». Там гости смогут купить товары, которые своими руками сделали дети-инвалиды, или поучаствовать в благотворительном аукционе. Все вырученные средства организаторы направят на благотворительность.

Новый год встретили, но праздники продолжаются. А если вы хотите начать год с добрых дел, то срочно отправляйтесь в Звенигород. Там в самом разгаре фестиваль народных промыслов «Подмосковный умелец», и заработала «Ярмарка добрых дел».

В большом шатре каждый найдет для себя и близких подарок по вкусу, но что особенно важно — всю продукцию сделали своими руками подопечные благотворительных фондов: это дети с разными особенностями здоровья.

«Таким людям очень важна не только какая-то материальная помощь, но и их интеграция в реальную жизнь. Понимание того, что-то, что они делают, кому-то нужно. Поэтому такая продукция поступила больше чем от десяти фондов», — сообщил организатор фестиваля Илья Кузьменков.

Источник фото: телеканал «360»

Главная цель проекта — мотивировать еще больше людей делать добрые дела и не оставаться равнодушными к тем, кому так нужна наша помощь. А вот у фонда для мам, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, задача еще более масштабная.

«Все наши проекты направлены в первую очередь на спасение жизней детей именно от аборта. Потому что Россия сейчас находится в демографическом кризисе, количество абортов колоссальное», — отметила руководитель кризисного центра «Дом для мамы» Мария Студеникина.

Источник фото: телеканал «360»

На фестивале «Подмосковный умелец» можно познакомиться с народными промыслами и узнать, какими ремеслами славится Звенигород. У детей большой популярностью пользуется мастер-класс по вязанию корзины. А взрослые предпочитают прясть.

Источник фото: телеканал «360»

Фестиваль будет работать по 7 января включительно. Поэтому если вы еще не успели сделать парочку добрых дел в Новом году, то у вас есть шанс это исправить.