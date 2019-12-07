«Начинать не страшно, а лениво». На горнолыжных склонах Подмосковья открыли сезон

В Дмитрове официально дали старт «Зиме в Подмосковье». Любители зимнего отдыха собрались на фестивале «Спорт! Снег! Смех!». Торжественная часть прошла на главной площади города, а спортивная — на горнолыжном курорте Леонида Тягачева.

Источник фото: телеканал «360»

«Снег есть, лыжня едет!»

Дмитров можно смело назвать центром горнолыжных курортов. И пока в Центральной России ждет сугробов и зимнего настроения, здесь все склоны уже в снегу.

«Все думают, что в Дмитрове до сих пор нет снега. На самом деле только в Дмитрове — шесть горнолыжных курортов, и абсолютно все склоны заснежены. Я сегодня первый раз, я „чайник“. И такое удовольствие: лыжи катятся идеально, видите, люди до сих пор катаются, хотя уже достаточно поздно. Поэтому милости просим! Со всех областей приезжайте к нам, очень доступно, и когда еще по всей центральной России дождливо, у нас настоящая зимняя сказка», — сказала вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.

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«Зима в Подмосковье» началась еще 16 ноября с выставки Марка Шагала в «Новом Иерусалиме». А сегодня, по словам Натальи Виртуозовой, состоялось открытие спортивной части проекта.

«Мы очень переживали, но это состоялось. Вы знаете, что Дмитров сегодня наполнен людьми со всех соседних муниципалитетов, что для нас самое главное, приехали гости из столицы. Так что все состоялось, снег есть, лыжня едет», — отметила Наталья Виртуозова.

Она добавила, что горнолыжные курорты есть не только в Дмитрове, но также в Балашихе, Раменском, Серпухове. Все склоны уже оснежены, так что там уже готовы встречать гостей. «Никто в это не верит, а мы вот показываем вам, что уже сегодня, пока вы сидите в слякотных городах, здесь уже морозная атмосфера спорта, здоровья и абсолютного удовольствия», — подчеркнула политик.

Спорт и искусство

В этом сезоне проекта «Зима в Подмосковье» прослеживаются два основных направления — искусство и спорт. Открытие фестиваля «Спорт! Снег! Смех!» прошло на площади, где расположен Дмитровский кремль. Что еще раз доказывает, что Московская область может предоставить развлечения на любой вкус.

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По словам Натальи Виртуозовой, Подмосковье — уникальный регион, где можно и подышать воздухом, и заняться спортом, и составить культурную программу. Так, например, можно посетить интересные музеи и выставки, а также премьеры в Губернском театре и подмосковном ТЮЗе.

Источник фото: телеканал «360»

Мечты сбываются в Подмосковье

На лыжи сегодня встали все. И вице-губернатор не осталась в стороне. Для Натальи Виртуозовой это был первый опыт горнолыжного катания.

«В Сибири говорят: если ты что-то делаешь в первый раз, обязательно загадай желание, и оно сбудется. Поэтому Подмосковье — это не только спорт и искусство, это загадывание желаний и их сбыча. Все желания, которые будут здесь загаданы, обязательно сбудутся», — сказала Виртуозова.

Источник фото: телеканал «360»

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Также вице-губернатор поделилась и своими впечатлениями от нового опыта. Она уверена, что людям мешает заняться чем-то новым не страх, а лень.

«Когда что-то делаешь первый раз, вначале лениво. Я считаю, что люди обманывают, когда говорят, что страшно. Нет, лениво, жутко лениво! Выйти из тепла, переодеться, пойти, казаться смешным, неловким — вот это все лениво. Главное отбросить лень, встать и почувствовать, что все только начинается», — отметила вице-губернатор.