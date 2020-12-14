«Мы открываем двери». Как выставка «Мир, сотворенный заново» в Серпухове объединила картины из федеральных музеев

Выставка «Мир, сотворенный заново» откроется в Серпуховском историко-художественном музее 16 декабря. Она примет гостей в офлайн-режиме — посетить музей можно будет на протяжении всех новогодних праздников.

Источник фото: телеканал «360»

Министр культуры Московской области Елена Харламова во время пресс-конференции в ТАСС рассказала, что это первый проект, когда федеральные музеи в таких больших количествах направили работы художников региональному коллеге, а не наоборот.

«У нас со вчерашнего дня истек срок действия ограничений, связанных с музеями на территории Московской области. Что это значит? С сегодняшнего дня мы вполне себе можем работать как музеи в офлайне. Мы открываем двери музеев, чтобы посетители вживую смогли посетить все наши временные и постоянные экспозиции», — отметила она.

Харламова поблагодарила музеи-участники, которые отправили свои работы для выставки. В результате посетители смогут увидеть 87 шедевров из семи музеев — Третьяковской галереи, Русского музея и крупных региональных музеев.

«На моей памяти это первый проект, когда большие федеральные музеи дают в таком количестве работы региональному музею. Обычно федеральные музеи привлекают для своих выставок работы региональных музеев, и это концентрируется все в больших мегаполисах. Здесь, мне кажется, это один из первых, если не первый опыт. 87 шедевров из семи музеев», — подчеркнула она.

Чтобы попасть на выставку, которая откроется 16 декабря, нужно заранее купить билет онлайн. Для этого достаточно зайти на сайт музея и выбрать удобное время сеанса. При этом посещение музея будет проходить согласно действующим рекомендациям Роспотребнадзора: масочный режим внутри здания и температурный контроль на входе.

Источник фото: телеканал «360»

Философский проект

Директор Серпуховского историко-художественного музея Жанна Алейникова рассказала, что подготовка этого выставочного проекта шла в течение полутора лет.

«Это первый самостоятельный проект нашего музея, когда мы от и до его прожили. Он родился здесь. Начиналось все с того, что мы не просто посылали работы, мы проехали по всем и выбрали, составили список. Поскольку с большинством музеев мы сотрудничаем не в первый раз, мы обратились за поддержкой к ним. Далее мы направляли официальные письма. Список долго оттачивали, отказывались от своих вещей. Мы хотели собрать работы первого ряда», — рассказала Алейникова.

Многие работы и из нашей коллекции, и из коллекции музеев-участников звучат совершенно иначе, нежели в постоянных экспозициях, в которых они находятся. Это отметили все сотрудники, которые приезжали к нам и имели радость видеть нашу выставку. Довольно смелая идея, но мне кажется, эта смелость, этот риск были оправданы Жанна Алейникова.

Директор музея подчеркнула, что проект не получился бы без поддержки Министерства культуры Подмосковья. Благодаря ей музеи разных регионов могут объединяться в такие проекты, общаться, обмениваться диалогами. Алейникова подчеркнула, что «Мир, сотворенный заново» — не просто выставка, это философский проект.

В помещениях, где выставлены картины художников конца XIX — начала ХХ столетий, будут проводить различные занятия, мастер-классы и лекции, погружая посетителей в атмосферу того времени. Речь идет не только об искусстве, но и о литературе и театре. В музее возник мобильный театр, который расскажет зрителям «совершенно невероятную история любви Гончаровой и Ларионова».

Министерство стирает границы

Источник фото: телеканал «360»

Министр культуры Московской области Елена Харламова отметила, что все межмузейные мероприятия делаются в регионе не просто так.

«Любые коллаборации, синтез и создание совместных проектов делает движение вперед и дает развитие. <…> Это все некая цепочка стратегического плана, которая есть в Московской области. У нас у всех должна быть полярная звезда — может быть, мы к ней и не дойдем, но путь к ней мы видим и двигаемся в эту сторону. Поэтому все, что мы делаем на территории Московской области, мы делаем с определенной целью и знаем, куда это приведет», — отметила она.

Харламова подчеркнула, что политика профильного министерства заключается в том, чтобы стирать границы. Это необходимо, потому что дает Подмосковью не только научное развитие, но и туристический поток.

«Любые приехавшие коллекции — это всегда привлечение новых посетителей, новый интерес. И чем больше мы будем между собой взаимодействовать, тем больше больше привлечет к нам публику. И даже та, которая ходила и привыкла, она вернется посмотреть уже работы, которые вдруг на какое-то время уехали на гастроли: вернулись ли они на место, будут ли экспонироваться дальше», — подчеркнула министр культуры Подмосковья.