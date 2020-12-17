Музей расскажет о тайнах мастерства. Где посмотреть народные промыслы Подмосковья?

«Зима в Подмосковье» уже началась. Она проходит по новым условиям, учитывая пандемию, но скучно все равно не будет. Все-таки День народных промыслов в Московской области никто не отменял — он намечен на 29 декабря. Но посмотреть на тонкие работы мастеров можно и до этого дня.

29 декабря состоится День народных промыслов Московской области. В разных населенных пунктах будут работать музеи, где посетителям покажут, чем богато Подмосковье в плане художественного и творческого мастерства. И хоть символом проекта «Зима в Подмосковье» станет выставка в Серпухове, но в других музеях региона ничуть не хуже уже сейчас.

Жостово

В деревне мастера создают шедевры народного промысла — жостовские подносы. Они известны своими детализированными и яркими рисунками. Причем фабрика по изготовлению предметов появилась еще в 1825 году, то есть всему промыслу уже почти 200 лет.

Как работает фабрика, которая производит две тысячи изделий каждый месяц, мы уже писали. Помимо подносов, художники расписывают украшения для стола, салфетницы, лейки, стекло и картины.

Рядом с фабрикой есть музей. Он находится в деревне Жостово по адресу улица Дивная, строение 15. Там представлена огромная коллекция продукции фабрики, основной мотив которой — цветочный букет.

Посетители музея в восторге от увиденного. Даже детям будет интересно пройтись по нему, ведь многие предметы экспозиции можно потрогать, а после экскурсии взять в руки чистый поднос, беличью кисточку и создать что-то свое.

Федоскино

Село Федоскино известно своей лаковой миниатюрой. Она появилась в далеком 1795 году, когда купец Петр Коробов собрал народ, чтобы создавать лакированные армейские козырьки. Потом начали изготавливаться табакерки, а в XIX веке фабрика так развилась, что стала заниматься шкатулками.

При фабрике работает музей лаковой миниатюры. Там можно посмотреть не только историю промысла, но и узнать технологию создания шкатулок. Тем более, что миниатюрной живописью занимается чуть ли не половина Федоскина.

В музее можно взять экскурсовода с 10:00 до 17:00, но это мероприятие платное (хотя и не очень дорогое — 250 рублей за человека, если в группе вас больше шести). Также можно записаться на мастер-класс. На нем мастера помогут создать шедевр на собственной шкатулке — то есть не обязательно мыть гением в области рисунка.

Посетители, которые уже побывали в музее при фабрике, остаются довольны. Особенно приятно, что и детям, и взрослым дозволено расписать шкатулку, а потом получить ее в качестве воспоминания о месте, где они побывали. Тем более, что технологии, по которым создаются шкатулки, позволяют им сохраняться более 150 лет.

Гжель

Музей гжельского промысла вобрал в себя все возможные практические знания и достижения народного творчества. В музее можно не только познакомиться с историей гжельской земли и геологическим объектом, которому 290 миллионов лет, но и приобщиться к таинствам гжельской росписи, а также увидеть все: от малой скульптуры из фарфора до золотого киота.

Заинтересованных посетителей порадовали производством фарфоровых изделий и возможностью своими руками расписать фигурки, которые потом можно забрать домой.