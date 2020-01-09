Музей десерта и общение с животными. Как отдохнуть после праздников в Звенигороде

Новогодние каникулы закончились, но зима в самом разгаре. Сидеть в четырех стенах не стоит, поэтому отправляйтесь на поиски самого вкусного и интересного в Подмосковье. Грядущие выходные можно активно провести в Звенигороде. «360» расскажет, что посмотреть и попробовать.

Первая остановка — Музей русского десерта. Не зря же говорят — сладкое поднимает настроение. Этот двухэтажный домик расположен в 60 километрах от центра Москвы.

Источник фото: телеканал «360»

Здесь уютно и красиво. А картины для музея пишет его директор. На всех — трапеза. А трапезничать в XIX веке еще как умели. Во время экскурсии вам расскажут о всех видах сладостей, которые подавали на стол в крестьянской семье. Покажут, какие заваривали травы до появления чая. А еще познакомят с особенностями посуды того времени.

Источник фото: телеканал «360»

Особое внимание здесь уделяют истории пряника. Его же и предлагают расписать кондитерскими красками на мастер-классе. А заканчивается он душевными посиделками с кружкой мятного чая и приготовленными сладостями.

Всего в 15 минутах езды расположен клуб «Конное Подворье». Вообще, просторы микрорайона Дютьково — это одна сплошная история. Предки местных гусей снимались в фильме «Морозко». Но главные и самые красивые здесь — лошади. Часовая прогулка верхом вместе с инструктором стоит около трех тысяч рублей. Предварительно нужно позвонить и записаться на желаемую дату и сообщить ваш возраст и вес — лошадей подбирают для каждого индивидуально.

Источник фото: телеканал «360»

После катания нужно отдохнуть. В парк-отеле «Звенигород» можно выбрать стандартный номер, люкс, апартаменты или улучшенный стандарт. Цена меняется в зависимости от времени заезда. Например, двухместный улучшенный стандарт на одну ночь обойдется в 8 650 рублей.

Отель работает по системе «все включено». Сюда входит трехразовое питание — шведский стол. А если вы ведете активный образ жизни или следите за фигурой, на первом этаже есть и тренажерный зал. Кроме того, можно поплавать в бассейне. Он неглубокий, поэтому смело можно взять с собой детей.

Источник фото: телеканал «360»

Прогулки на лошадях, общение с животными и размеренный отдых — развлечения в Звенигороде найдутся для всех. Поездка в Подмосковье — отличная возможность провести время всей семьей весело и активно.