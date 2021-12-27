Мультфильмы бесплатно покажут на катках Подмосковья в новогодние праздники

В новогодние праздники все желающие смогут прийти на катки Подмосковья и увидеть мультфильмы под открытым небом. Бесплатные показы состоятся на некоторых ледовых площадках.

Это станет возможным благодаря проекту «Кинокаток». Сеансы будут проводить с 1 по 9 января в городских парках Московской области.

Посетителей ждет праздничная атмосфера. Об этом рассказали в Министерстве культуры Подмосковья.

Гостям покажут на катках трилогию популярного мультфильма «Снежная королева», а также легендарные сказки «Новогодние приключения Маши и Вити», «Морозко», «Двенадцать месяцев».

Куда приезжать?

Уже с 1 по 3 января показы состоятся в парке Малевича — это в деревне Раздоры городского округа Одинцово.

С 3 по 7 января сеансы организуют в центральном городском парке Реутова, а с 3 по 9 января — в парке культуры и отдыха в Долгопрудном.

Кроме того, 5 января показы удастся застать в парке «Пегас» Егорьевска.

Жители смогут уточнить подробности на информационных ресурсах площадок.

Зимой жители и гости области смогут найти развлечения на любой вкус — от горнолыжных курортов до музея десерта. О самых интересных местах мы рассказываем в рубрике «Зима в Подмосковье».