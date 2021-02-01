Московскому региону предрекли морозы холоднее крещенских

«В начале следующей недели морозы достигнут своего пика и столбики термометров опустятся до минус 22 — минус 27 градусов. Это может быть холоднее, чем в крещенские морозы, когда 18 января столбики опустились до минус 23,6 градуса», — сказали синоптики.

Однако при этом специалисты отмечают, что мороз продержится только до середины февраля, затем температура вернется в норму.

4 февраля — это Тимофеев день по народному календарю. Праздник назвали Тимофеем-полузимником, потому что этот день считался серединой зимы. Несмотря на то, что за плечами уже оставалась половина зимнего времени, расслабляться не следовало. На Руси даже появилось понятие тимофеевские морозы. Считалось, что именно с Тимофеева дня начинались самые жестокие вьюги и метели. Зачастую тимофеевские морозы сильнее крещенских, но держатся они всего несколько дней, а потом устанавливается небольшой морозец.

Уже сегодня, 1 февраля, на погоду столицы начнет оказывать влияние гребень антициклона. В облаках появятся прояснения, сквозь которые будет проглядывать солнце, а небольшой снег пройдет лишь в начале дня. Температура воздуха в столице составит -1…-3 градуса, по области ожидается -1…-6. Ветер юго-западный четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.