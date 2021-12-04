Мировые звезды фигурного катания приехали в Подмосковье с шоу «Ледниковый период»

Жителей Подмосковья ожидает яркое и масштабное мероприятие: в регион приехали звезды популярного шоу «Ледниковый период». Продюсером ледовой программы выступает прославленный спортсмен, чемпион мира и Европы по танцам на льду Илья Авербух. Первый показ шоу уже состоялся в Красногорске.

Шоу пройдет в рамках региональной программы «Зима в Подмосковье». Посмотреть на мировых звезд фигурного катания можно будет совершенно бесплатно, спортсмены выступят на 14 площадках Подмосковья — они расположены в парках, на центральных площадях городов.

«Инициатором проекта является команда губернатора, и я очень рад, что мы тоже стали частью этой замечательной программы „Зима в Подмосковье“. Еще 40 минут до начала, и уже видно, что все зрители стоят», — говорил перед началом шоу в Красногорске Илья Авербух.

Популярная спортсменка Евгения Медведева рассказала, что она покажет зрителям номер, поставленный не так давно. «Эта программа должна была моей соревновательной программой, но сложилось так, что я буду радовать ею зрителей», — сказала фигуристка.

Елена Харламова, министр культуры Подмосковья, поделилась, что это самый новогодний проект. В Московской области очень много поклонников шоу Первого канала, и потому было решено создать новый проект.

«Родился он достаточно быстро — я позвонила на Первый канал, позволила Илье Авербуху и попросила их подумать над тем, чтобы в МО сделать чем больше, тем лучше площадок с выступлениями тех артистов, тех Олимпийских чемпионов, которых мы видим по телевизору. Я очень благодарна Илье Авербуху, который отозвался очень быстро, и приехали самые лучшие, самые именитые», — сказала министр. Она отметила, что фигурное катание является гордостью России.

Дмитрий Волков, временно исполняющий полномочия главы городского округа Красногорск Московской области, добавил, что на празднике в преддверии Нового года захлестывают детские эмоции.

«В каждом окне сегодня присутствуют зрители, и это лишний раз доказывает: „Зима в Подмосковье“ действительно очень радостная наполнена теплом. Мы в этом плане становимся не просто лидерами. Начинаем с нас, и потом это празднество должно быть на всей территории Подмосковья», — сказал Волков.

На лед выйдут именитые фигуристы, среди которых, например, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров, Албена Денкова и Максим Ставиский. В некоторых городах выступит Евгения Медведева. Зрителей ждут 10 номеров, продолжительность программы — 45 минут.

5 декабря:

• Ногинск — Центральный городской парк, улица Леснова, дом № 2;

• Черноголовка — хоккейный комплекс, бульвар Архитектора Толмачева, дом № 3.

11 декабря:

• Долгопрудный — парк между Спортивной улицей и улицей Академика Лаврентьева.

12 декабря:

• Щелково — хоккейная площадка физкультурно-оздоровительного комплекса, Центральная улица, дом № 73, строение 2.

18 декабря:

• Серпухов — парк «Питомник», улицы Советская и Фирсова;

• Домодедово — площадь 30-летия Победы, дом № 1.

19 декабря:

• Люберцы — «Наташинский парк», улицы Митрофанова и Шевлякова;

• Балашиха — парк «Пехорка», улица Парковая, владение 5.

25 декабря:

• Красногорск — Путилково, улица 70-летия Победы;

• Одинцово — Раздоры, парк Малевича.

26 декабря:

• Сергиев Посад — парк «Скитские пруды», улица Вифанская, владение 151;

• Королев — Центральный городской парк имени Калинина, улица Терешковой, дом № 1.