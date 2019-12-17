Метеорологи посоветовали ждущим снега москвичам надеяться на чудо
Он заявил «Интерфаксу», что до конца недели снега в столице не будет, но не исключил, что в последнюю неделю года он может выпасть.
«Здесь можно рассчитывать на волшебство, чудеса, которые бывают не только в Новый год и Рождество, но и в предновогодний период», — отметил Вильфанд.
По его данным, до 19 декабря в Московском регионе днем ожидается температура +2…4, в среду и четверг до +5, ожидаются также осадки в виде дождя и мокрого снега. В четверг может усилиться ветер до 20-22 м/с. В ближайшие дни ожидается температурный режим выше нормы на 8-10 градусов, как в октябре. Но 20 декабря погода начнет меняться, температура опустится до 0, но осадков не будет. Наоборот, выглянет солнце.
Отсутствия снега до конца декабря подтвердили в центре погоды «Фобос».
«Есть небольшая вероятность того, что снег выпадет в последнюю неделю уходящего года, но вопрос, задержится ли он. Скорее всего, в новогоднюю ночь нас ожидают околонулевые температуры», — сообщил РБК ведущий специалист центра Михаил Леус.
Синоптики предположили, что на следующей неделе в Москве может быть обновлен 133-летний рекорд тепла.