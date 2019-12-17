Метеорологи посоветовали ждущим снега москвичам надеяться на чудо

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что москвичам не стоит ждать обильных снегопадов как минимум до 23 декабря. Но подчеркнул, что отчаиваться не надо, нужно надеяться на предновогоднее чудо.

Он заявил «Интерфаксу», что до конца недели снега в столице не будет, но не исключил, что в последнюю неделю года он может выпасть.

«Здесь можно рассчитывать на волшебство, чудеса, которые бывают не только в Новый год и Рождество, но и в предновогодний период», — отметил Вильфанд.

По его данным, до 19 декабря в Московском регионе днем ожидается температура +2…4, в среду и четверг до +5, ожидаются также осадки в виде дождя и мокрого снега. В четверг может усилиться ветер до 20-22 м/с. В ближайшие дни ожидается температурный режим выше нормы на 8-10 градусов, как в октябре. Но 20 декабря погода начнет меняться, температура опустится до 0, но осадков не будет. Наоборот, выглянет солнце.

Отсутствия снега до конца декабря подтвердили в центре погоды «Фобос».

«Есть небольшая вероятность того, что снег выпадет в последнюю неделю уходящего года, но вопрос, задержится ли он. Скорее всего, в новогоднюю ночь нас ожидают околонулевые температуры», — сообщил РБК ведущий специалист центра Михаил Леус.

Синоптики предположили, что на следующей неделе в Москве может быть обновлен 133-летний рекорд тепла.