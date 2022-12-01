Зима в Подмосковье 01 декабря 2022, 11:58 Мастер-классы и выступления фольклорных коллективов пройдут на фестивале в Звенигороде 3 декабря

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Фестиваль «Гостеприимный Звенигород» пройдет 3 декабря возле КЦ имени Любови Орловой в рамках проекта «Зима в Подмосковье». На нем пройдут фольклорные спектакли, мастер-классы и ярмарка.

Для детей организаторы подготовили музыкально-театральную программу. Фольклорный театр расскажет юным гостям об обычаях и традициях крестьян. Посетители смогут сами изготовить елочную игрушку из бересты, разукрасить деревянные шарики, посетить ярмарку мастеров и фотозону.

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На мероприятии выступят фольклорные коллективы, гостей будут угощать горячим сбитнем и калачами.

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