Маленький городок с большой историей. Как провести выходные в подмосковном Звенигороде

Кремль, который никто не может найти. Или музей моды, в котором можно попробовать себя в роли ткача. Чем удивит подмосковный Звенигород – расскажет телеканал «360».

В 60 километрах от Москвы в белорусском направлении можно оказаться в небольшом, тихом, но интересном городке с населением в пару десятков тысяч человек. Добраться до Звенигорода можно на электричке — полтора часа в пути и 160 рублей — или на автобусе от метро Кунцевская — на дорогу потратите час пятнадцать и 130 рублей. Сразу на въезде город встречает радушием и уютом — и своей центральной Московской улицей с ее удивительными постройками. По этой улице лучше прогуляться пешком и насладиться местными контрастами. А чтобы было еще интереснее, можно взять с собой гида.

Самый древний в Подмосковье храм находится именно в Звенигороде, но лучше отправиться в такое место, которое гости города часто пропускают — просто не могут найти. Звенигородский Кремль не только запрятан лесами и горой от глаза туриста. Добраться до него не так-то просто. Нужно преодолеть несколько десятков ступеней. Но и это не все испытания на пути к вершине Кремля. После крутого подъема гора еще мощнее — она и есть тот самый культурный объект.

«Когда людям говоришь - кремль, в первую очередь в голову приходит Московский Кремль – ну, какое-то хотя бы сооружение – каменное массивное сооружение, но не надо забывать о том, что изначально все города строились именно с земляными кремлями», - сказал экскурсовод Звенигородского музея Сергей Флегонтов.

Земляной вал, насыпанный по периметру города и тем самым защищающий его от врагов, — это и есть кремль. В древности на них располагались крепостные стены, но в Звенигородском кремле от них ничего не осталось. Зато много чего осталось от Саввино-Сторожевского монастыря. Включая смотровую площадку с живописным видом, будто на картину Левитана. И историко-художественный музей.

Но на этом Звенигород исторический не заканчивается. Не только, как и где жили местные дворяне-бояре, в каких нарядах и платьях щеголяли модницы лет 150 назад - можно узнать в Звенигородском музее моды. И не только узнать - почувствовать себя в роли самого настоящего ткача. Попробовав соткать основу для будущего, например, крестьянского платья. Жать на педали, продевать нить через одну продольную, подбивая ее специальным бердо к полотну, и ряд за рядом создавать настоящую ткань. Но и не это самое сложное. Чтобы заправить такое веретено ткачу потребуется три дня!

После такого насыщенного дня можно отправиться в ресторан ужинать. Например, в тот, который расположен на территории спа-отеля «Велич Кантри Клаб», он приятно удивит уютной атмосферой, живописными видами из окна и разнообразием блюд в меню, хоть и по ценам не меньше московских. В спа-отеле можно не только хорошо отдохнуть и вкусно поесть. Целый комплекс приятных услуг сделает ваш отдых еще более запоминающимся.