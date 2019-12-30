Музыкальный спектакль, танцы и подарки. Маленьких жителей Истры поздравили с Новым годом

Приглашения на главный утренник округа получили отличники, победители олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов.

Источник фото: телеканал «360»

Кристина Фридович уже семь лет занимается балетом. За это время она становилась победителем и лауреатом различных конкурсов. За особые успехи на творческом поприще девочка была удостоена награды от администрации округа. Кристина призналась, что планирует поступать в Московскую государственную академию хореографии при Большом театре.

Также на Елку главы были приглашены дети из многодетных и социально незащищенных семей. В этот день они пели и танцевали вместе со сказочными героями, а потом, конечно, получили подарки.

Источник фото: телеканал «360»

В этот предновогодний день маленьким жителям Истры показали музыкальный спектакль «Дюймовочка». Поздравила детей с наступающим праздником и глава городского округа Татьяна Витушева.

«Я хочу пожелать нашим детям, чтобы они всегда были такими активными, чтобы они были послушными, чтобы они творчески развивались, учились на одни пятерки и, конечно, чтобы были здоровы и счастливы. И пусть 2020 год исполнит все их заветные мечты», — сказала Татьяна Витушева.

Проведение таких праздников в Истре стало уже доброй предновогодней традицией, чтобы каждый ребенок городского округа смог почувствовать то самое новогоднее чудо.