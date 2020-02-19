Как не подарить на 23 Февраля бесполезный подарок и удивить своего мужчину? Этим вопросом каждый год задается множество женщин. «360» нашел решение. На рыболовной базе «Львово» можно и рыбы наловить, и свидание на льду устроить, и ночь на берегу озера провести.

Есть у женщин такая поговорка: «Как 23 Февраля встретишь, так 8 Марта и проведешь». Поэтому все представительницы прекрасного пола накануне праздника ищут идеальный подарок для мужчины. И никто не поспорит, что для многих это эмоции. А если мужчина еще и рыбалку любит, то тогда их лучше дарить на природе. Например, на рыболовной базе «Львово».

Многие мужчины мечтают о полноценной рыбалке в специальном месте. Поэтому женщины на рыболовной базе «Львово» могут приобрести путевку своей второй половине, и пусть он наслаждается процессом, а потом еще и весь улов с собой заберет. И торопиться обзавестись этим уловом совсем не нужно: просто арендуйте рыбацкий домик на день или даже на выходные. Тогда после медитации или, наоборот, активных действий с удочкой мужчины смогут попариться в бане, посетить оленью ферму и отобедать по всем правилам.

И есть очень большая вероятность, что такой подарок придется мужчинам по душе. Поэтому на будущее можно купить пожизненную именную карту, которая дает право бесплатной рыбной ловли в день рождения и проживание с большой, 50-процентной, скидкой. Эту карту можно подарить в следующий раз. Чем не двойная выгода?

А чем еще удивит рыболовная база «Львово», смотрите в нашем сюжете.