Зима в Подмосковье 02 декабря 2022, 16:08 Лесопитомник в Ивантеевке подготовил около 2 тысяч елей для новогодних праздников

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Ивантеевский лесопитомник откроет новогодний базар 12 декабря. Для продажи подготовили около двух тысяч елей и сосен высотой от 1,5 до 2,5 метра.

Глава Минимущества Наталья Адигамова рассказала, что питомник ежегодно предоставляет деревья школам, детским садам, домам творчества Москвы и Подмосковья.

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«Стало уже доброй традицией, что елочка из питомника украшает и творческую мастерскую знаменитого путешественника, писателя, художника, протоиерея Русской православной церкви Федора Конюхова, который несколько лет назад принял участие в закладке яблоневого сада из „золотой коллекции“ сортов Сергея Ивановича Исаева», — отметила она.

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Сотрудники питомника рассказали, что деревья заметно выросли и улучшили декоративность. Высота голубых елей стартует от одного метра — они подойдут для украшения офисов и квартир.

Многие деревья в питомнике будут продаваться с комом земли, чтобы после праздников их можно было высадить.

Елочный базар откроется 12 декабря и будет работать с 08:00 до 17:00 пять дней в неделю. После 18 декабря он будет доступен и в выходные — с 09:00 до 16:00.

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