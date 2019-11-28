Легенда о колдунье, заточенной в башне. Чем уникален Коломенский кремль

В 2013 году Коломенский кремль признали символом России в ходе народного интернет-голосования. Он возглавил список 10 лучших памятников страны.

На его территории и сейчас стоят частные дома. Их жители говорят, что над стенами кремля летает самое настоящее привидение. Увидеть его может каждый.

Башню, которая ближе всех расположена к реке Коломенке, называют Маринкина. Издали она кажется круглой, но на самом деле состоит из множества граней. Множество легенд связано и с заточением в башне Марины Мнишек. Она год правила в Коломне, но бежала, когда князь Пожарский подошел с войском. Марина успела разграбить город и где-то зарыла клад, который до сих пор ищут. Скорее всего, уезжала она по старой дороге, в сторону Каширы, так что он где-то там.

Чтобы сохранить клад, Мнишек накрыла его решетками, снятыми с ворот Коломенского кремля. Но такой защиты ей показалось мало. Маринка-чернокнижница наложила на сокровище мощное проклятие. Наверное, поэтому многие попытки найти его были безуспешны. Ведь тот, кто приближается к нему слишком близко, долго не живет на свете.

Колдунью поймали и заточили в коломенскую башню. Одна из легенд гласит, что Марина обернулась вороной и улетела. Пыталась вернуться, но обрести свой человеческий облик не смогла. Когда она вылетала из окна, стрельцы окропили комнату святой водой, нарушив колдовство. Вот и кружит над башней черная ворона, сетует, что царицей не стала, клад ей не сгодился, каркает на посетителей музея «Коломенский кремль».

Окунуться в эту легендарную историю несложно. Она проиллюстрирована всей обстановкой башни - здесь и старинная кровать, и платье красивое, католическая Библия, красивые подсвечники.

РИА Новости

Организаторы экспозиции уверены, что содержать пленницу должны были хорошо. На Руси Смутное время, кто придет к власти – неизвестно. Может случиться так, что Мнишек вновь сядет на престол и тогда полетят головы. Поэтому стерегли, но берегли.

Все посетители отмечают, что здесь какая-то особая энергетика. Некоторые даже не могут долго находиться в башне. Даже вызывали специалистов. Они обошли с рамками все углы и пришли к выводу: башню окружает мощный энергетический столб. То ли это из-за истории с Мариной Мнишек, то ли из-за того, что башня стоит над бездонным карстовым разломом, и здесь выбивается наружу энергия Земли. Кто-то во все это не верит, а кто-то приходит заряжаться силой.