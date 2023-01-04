Зима в Подмосковье 04 января 2023, 15:02 Ледовое шоу «Царевна-лягушка» показали в Химках Ледовое шоу Татьяны Навки «Царевна-лягушка» начало гастроли по Подмосковью РИА «Новости»

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В Московской области начался гастрольный тур ледового шоу Татьяны Навки «Царевна-лягушка». Жителям Химок представление показали 1 января.

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Шоу прошло на Театральном катке в сквере Юбилейный. Зрители увидели настоящую сказку на льду, в ходе которой царевна-лягушка превратилась в принцессу, делая тулупы и аксели.

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Несмотря на дождь, на шоу пришли многие местные жители — как дети, так и взрослые.

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«Всех призываю на каток. Приходите и катайтесь. Атмосфера невероятна новогодняя. А так, конечно, это профессионализм. Мы привыкли работать и 1 января, и 31-го, и в другие даты», — рассказала солистка шоу Алла Лобода.

«Сказка на льду» продолжит гастроли по всему Подмосковью, причем посетители смогут увидеть его совершенно бесплатно.

Всего в Химках в рамках программы губернатора Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» состоится около 70 мероприятий. Предполагается, что их посетят около 35 тысяч человек.