Кухни народов мира на одной улице. Что попробовать в Сергиевом Посаде?

Проект «Зима в Подмосковье» возвращается. К холодам обязательно нужно хорошо подготовиться. Но купить теплую и практичную верхнюю одежду — недостаточно. Следует немного набрать форму. И вариант лучше, чем гастротур в Сергиевом Посаде, придумать сложно. Телеканал «360» расскажет, какие блюда обязательно стоит продегустировать в местных заведениях.

Да что там весь Сергиев Посад, можно ограничиться всего одной улицей — Карла Маркса. Здесь — множество заведений и еда со всего мира.

Начать гастротур можно с посещения музея «Сергиевская кухмистерская», где расскажут о русской кухне 19 века и даже угостят экспонатами. Здесь можно посетить мастер-классы, вспомнить почти забытые рецепты и посмотреть на оригинальную кухонную утварь прошлых веков. Почти вся техника работает до сих пор. Например, печь из прошлого с тремя отсеками: для выпечки, тушения и подогрева.

Источник фото: телеканал «360»

Все блюда в «Кухмистерской» готовятся по рецептам из кулинарных книг столетней давности. А значит, все натурально и проверено временем.

Источник фото: телеканал «360»

Двигаемся дальше. Идти недолго — лишь до конца улицы. Здесь, в кафе «Пиросмани» можно попробовать грузинскую кухню. Например, семгу и овощи, приготовленные на мангале. Говорят, сюда любит захаживать сам Андрей Малахов. На экранах шедевры Данелии, на стенах — история, на столах — праздник еды.

Источник фото: телеканал «360»

Следующая остановка — кафе «Ландау». Звучит уже по-научному. Кухня здесь — экспериментальная и вокруг сплошной футуризм и стимпанк. Можно попробовать местные десерты или напитки. Для них, кстати, понадобится особая защита.

Источник фото: телеканал «360»

Когда все вкусно и рядом — время летит очень быстро. Ну как можно куда-то ехать после такого пира? Остаемся ночевать в Сергиевом Посаде. Поселиться можно в отеле «Русский Дворик». Все номера здесь тематические и названы в честь выдающихся людей — «Чехов», «Куприн», «Шаляпин».

Источник фото: телеканал «360»

Всего один день — и столько вкусных событий. Имперская, грузинская и экспериментальная кухня. И все это — на одной улице Сергиева Посада. Именно так можно провести, например, первые зимние выходные.