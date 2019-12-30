Крысиное счастье. Как угодить символу 2020 года

У дубненца Валерия Божкова живет крыса Михалыч. Он большой чистюля, всегда заботится о своей шубке, приводит себя в порядок и не любит, когда не убрана клетка. Чтобы символ будущего года был доволен, Валерий стал внимательнее относиться к уборке квартиры. Они с Михалычем настоящие приятели — оба независимы, но любят проводить время вместе.

«Было желание, чтобы в комнате еще кроме тебя кто-то был. Не так скучно. Они очень любознательны. Он всегда ползает, по ночам я его отпускаю. Он ходит, где ему захочется. Он откликается на еду», — рассказал Валерий.

Источник фото: телеканал «360»

Крысы всеядны. Но им необходима твердая пища, чтобы стачивать зубы. Любимое лакомство Михалыча — это, конечно, сыр. В особых случаях, например, в новогоднюю ночь, символ будущего года можно угостить изюмом или бисквитом. Главное, чтобы не объедался, не толстел и побольше двигался.

Ветеринар Виктория Хазимулина рекомендует установить в клетке животного веревочные лестницы, по которым так любят лазить животные.

«Можно кормушки установить наверху, чтобы они за ними постоянно лазили. Они очень социальные. Если завести двух-трех, они будут постоянно беситься, играться. Главное, чтобы они были социализированы, чтобы играли. У нас есть пациенты — крысята, которые дружат даже не с крысами, а с кошками и собаками», — отметила Виктория Хазимулина.

У крыс долго была репутация неприятных существ. Ее укрепили авторы мультика про Крокодила Гену. В последние годы неприятие сменяется одобрением. Положительными героями для детей стали Реми и Эмиль из мультфильма «Рататуй». Они демонстрируют жизнелюбие, целеустремленность и сообразительность — черты характера, которые отличают крыс.

Источник фото: телеканал «360»

Михалыч — отличный прыгун и неутомимый исследователь. Чтобы порадовать символ будущего года, знатоки жизненных принципов крыс советуют соблюдать несколько условий: заниматься спортом, следить за чистотой в доме и подавать на стол разнообразные полезные блюда.

Источник фото: телеканал «360»

2020-й будет удачным для тех, кто не отступает от поставленных целей, много внимания уделяет саморазвитию и с позитивом смотрит на жизнь.