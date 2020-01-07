Праздничный концерт устроили для жителей Домодедова в Рождество

Рождество в Домодедове отметили праздничным концертом. Мероприятие провели в молодежном комплексном центре «Победа». Об этом рассказало РИАМО.

Творческие коллективы округа выступили на рождественском концерте для жителей Домодедова.

Председатель комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации Домодедова Александр Епишин поздравил всех присутствующих со светлым праздником.

«Я хочу, чтобы мы были добрее друг к другу, чтобы мы были светлее друг к другу. Неважно, знакомые мы люди или нет. Я вас всех искренне поздравляю с Рождеством Христовым», — сказал Епишин.

Он передал поздравление от главы Домодедова Александра Двойных.

На концерте с поздравительной речью выступил и благочинный Домодедовского церковного округа, священник Андрей Дьячков.

«С радостью в сердце спешу всех вас поздравить с праздником Рождества во плоти Господа и Спасителя Христа. Праздник Рождества Христова — это повод задуматься всем нам о том, зачем в этот мир пришел Христос, зачем он родился и зачем прожил человеческую жизнь. И ответ на эти вопросы мы находим в праздновании Рождества Христова. В православном храме, когда звучит рождественское песнопение, с нами Бог, а если Бог с нами, нам ничего не страшно», — выступил Дьячков.