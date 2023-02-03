Зима в Подмосковье 03 февраля 2023, 13:47 Компания «Мострансавто» выпустила карты «Стрелка» с эксклюзивным дизайном о зиме в Подмосковье

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Компания «Мострансавто» совместно с Минтрансом Подмосковья выпустила карты «Стрелка» с эксклюзивным дизайном «Зима в Подмосковье». Их общий тираж составил 25 тысяч.

Транспортные карты в пяти дизайнах поступят в продажу в ближайшее время. Приобрести их можно будет на автовокзалах и автостанциях «Мострансавто», в кассах ЦППК, а также на площадке маркетплейса Ozon. «Стрелка» обойдется в 80 рублей, для совершения поездок необходимо самостоятельно пополнить баланс.

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При оплате транспортной картой действует система лояльности: чем больше поездок совершает пассажир за 30 дней, тем больше он экономит. Так, после каждой 10-й поездки скидка увеличивается на 7%, а с 51-й — достигает 35%.

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По программе «Зима в Подмосковье» с начала декабря 2022 года на территории Московской области курсируют брендированные автобусы «Мострансавто»: внешние борта транспортных средств украшены тематической символикой проекта со ссылкой на портал «Путеводитель по Подмосковью».

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