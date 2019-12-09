Коломна пригласила пассажиров аэропорта Домодедово в гости на пастилу

Пассажиров в аэропорту Домодедово угощали коломенской пастилой и сыром. Так промышленники старинного подмосковного города решили привлечь к себе туристов.

Источник фото: телеканал «360»

Если раньше кто-то не знал о подмосковном городе Коломна, то в столичном аэропорту Домодедово это можно было исправить.

Прилетающим и улетающим пассажирам рассказывали о туристической привлекательности этого старинного города с богатой историей. Например, про коломенский трамвай.

«У нас совместный проект „Коломенский трамвай желаний“ с почтой России оправляют письма Деду Морозу. Сначала письма повезут на трамвае, потому что почтовые трамваи тоже были в свое время. В начале возили почту, а потом пассажиров», — рассказала Маргарита Тимофеева, директор проекта «Коломенский трамвай желаний».

Источник фото: телеканал «360»

Для маленьких пассажиров это, конечно, было раздолье. Вместо того, чтобы мучить родителей в ожидании своего рейса, они вовсю строчили желания и просьбы к Деду Морозу.

На стенде можно было попробовать и приобрести фирменную коломенскую пастилу, слава о которой давно уже разлетелась за пределы Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

Островок Коломны в Домодедово не могли пройти мимо даже сами работники аэропорта. Например, кассир Лидия Аникевич надолго задержалась возле стенда с сыром.

«Сыр понравился. Я была один раз в Коломне 30 лет назад. Пора следующий заход делать», — отметила Лидия Аникевич, кассир аэропорта Домодедово.

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Пастила, мед, мыло, парфюмерия. Все, чем богата Коломенская земля, попробовали пассажиры аэропорта и обещали обязательно там побывать.

Презентация маршрутов и брендов Коломны прошла в туристско-информационном центре «Наше Подмосковье», который расположен в зоне вылета аэропорта Домодедово.