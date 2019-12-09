Испечь калачи и попробовать пастилу. Коломна подготовила вкусные и интересные развлечения

«Зима в Подмосковье» стартовала в Подмосковье. Самое время выбрать, где провести выходные и чем заняться в подмосковных городах. Коломна, например, имеет свой «навигатор» — место, откуда идут все туристические маршруты. Так что пропустить что-то интересное невозможно.

Источник фото: телеканал «360»

Навигатор предлагает единый билет, где можно самому составить маршрут. При выборе программы предоставят скидку от 5 до 7% в зависимости от количества точек посещения. А ассортимент развлечений на любой вкус! Есть и музей-калачная, и музей пастилы, и арт-коммуналка, и еще много всего вкусного и красивого.

Начать путешествие по Коломне можно с музея калачной. Он находится рядом с началом туристического пути.

Источник фото: телеканал «360»

В калачной вас встретит мастер по калачам. Он может научить вас работать с тестом и делать настоящие калачи. Во время экскурсии вам расскажут об истории калачного искусства. Например, вы знали, что калачниками раньше были исключительно мужчины?

«Калач — это один из самых древних пресных пшеничных хлебов, которые у нас здесь когда-то на Руси существовали, и по внешнему виду он довольно-таки прост. Всегда в форме замка», — рассказал Захар Петрович, калачник.

Источник фото: телеканал «360»

Калачи делаются из двух видов муки — обычной и крупчатки. Смешиваются в отношении три к двум. К муке добавляют воду, соль и хмелевую закваску. По итогу тесто получается скважистое и податливое.

Захар Петрович обязательно покажет вам 10 способов скатать из теста шар — рука набита. В обычный будний день здесь выпекают несколько сотен калачей. У всех стандартная форма. Каждая деталь изделия для чего-то нужна. Например, чтобы тесто было мягким и не заветривалось, калачники придумали волшебный надрез — губы.

Источник фото: телеканал «360»

В печь калачи отправляются всего на пять минут.

Все «калачные» афоризмы, которые тут же приходят в голову, действительно, родом из Коломны: «свернуться калачиком», «дойти до ручки», «раскатать губы». У каждой фразы — своя история, рассказывать их куда дольше, чем пять минут — за которые испеклись наши красавцы.

Источник фото: телеканал «360»

На вкус калачи, как хлеб из магазина, который в детстве мы никогда не доносили до дома целым. Когда калач съеден, самое время пойти гулять. Маршрут — старый город в самом сердце Коломны. Отправиться туда можно в карете.

По дороге вы увидите совсем другую Коломну. Резные домики, которым, может быть, даже лет по сто — выглядят как из сказки. Где-то до сих пор живут, другие давно брошены и все никак не продадутся. На фоне всего этого — история. Управлять повозкой в такой атмосфере — как-то уж слишком естественно. Как будто и не было всех этих машин, многоэтажек и асфальта.

Источник фото: телеканал «360»

Прогулка по старому городу может пробудить очень хороший аппетит. Пообедать можно в литературном кафе, которое названо в честь историка-романиста девятнадцатого века Ивана Лажечникова.

Повсюду антиквариат, классическая музыка и какое-то спокойствие. Здесь не продают алкоголь — в литературное кафе приходят за другим — поймать волну той самой старой Коломны.

Источник фото: телеканал «360»

Еда в заведении очень вкусная и символичная. Есть, например, американский салат «Вальдорф», адаптированный под русскую кухню, на вкус необычный, как и место в целом. Стоит 240 рублей. На второе принесли ароматные «старорусские» щи с бараниной, черносливом и белыми грибами. Цена — 380 рублей, после такого обеда хочется поспать, но мы двигаемся дальше.

Источник фото: телеканал «360»

Следующий пункт — музей-резиденция «Арт-коммуналка». Начиная с вешалки коммуналка переносит в 60-е.

Музей — это воссозданная часть коммунальной квартиры, и музей действительно основан на месте бывшей квартиры, которая была в этом здании с 20-х по 80-е годы.

Источник фото: телеканал «360»

Кажется, все самое уютное, что было в советском союзе — уместилось в этой коммуналке. Например, духи «Красная Москва». Интересное на этом не заканчивается. Тут и книжный шкаф с советской энциклопедией и трудами Ленина, и одежда того времени, и варенье, и даже соленые огурцы, которые вам дадут попробовать.

Источник фото: телеканал «360»

Эта коммуналка является еще и резиденцией. Раз в год художники со всего мира участвуют в конкурсе, и победители живут какое-то время в этих стенах. Здесь повсюду их работы.

Источник фото: телеканал «360»

Переночевать можно в гостевом доме «1825». Историческое место, между прочим. Особняк XIX века сегодня выглядит очень современно.

Обычно на выходных здесь все занято, лучше бронировать заранее. Большой семейный номер с качелями — это рай для детей. Стоит 3700 рублей в сутки. Номер люкс от 4900 рублей. А вообще, цены начинаются от 2600 рублей за сутки на двоих. Внизу есть большая общая кухня, можно готовить самому.

Источник фото: телеканал «360»

И какое же путешествие в Коломну без традиционной пастилы. Визитная карточка города — музей Коломенской пастилы.

В музее пастилы, как и в калачной, встречают персонажи из прошлого или из сказок. В программе музея пастилы — история о Достоевском.

В общем, в Коломне готовьтесь гулять, есть много сладкого, соленого, мучного и хрустящего. Все равно в этом городе вы будете выглядеть потрясающе. А там и до новогоднего настроения рукой подать.