Кинозвери живут в Подмосковье. В «Ковчеге» можно встретить ворона из «Битвы экстрасенсов» и волков-актеров

Надумаете провести зимние выходные среди зверей, поезжайте в зоостудию «Ковчег». Четвероногие и пернатые — настоящие звезды, снимаются в клипах и фильмах. А потом подумайте о сокровенном у камня желаний рядом с родником. Предлагаем маршрут в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Зоостудия «Ковчег» находится в городском округе Кашира. Зверей там много: лисы, вороны, козы, еноты, верблюды, утки. Подопечные снимаются в клипах, сериалах и фильмах. И главное — это не контактный зоопарк.

«Немножко знакомим людей с тем, что они видят на экранах, но не знают кухню, как это происходит», — рассказала хозяйка Анна.

Например, ворон недавно снялся в «Битве экстрасенсов». Птица не просто повторяет за человеком слова, она еще и произносит их в нужный момент — такое возможно после тесного общения с людьми.

«На съемках его вообще не заткнешь», — призналась Анна.

А волки снялись в полнометражном фильме и получили гонорар, который помог улучшить жилищные условия. В итоге «Ковчег», который существует уже много лет, недавно переехал в Каширу. Раньше зоостудия располагалась рядом с городом Ступино.

Лису здесь кормят виноградом. В служебном домике живут кошки и собаки.

По зоостудии проводят экскурсии. Гостей встречают только по выходным и по предварительной записи, чтобы животные не уставали от поклонников. У многих местных жителей непростая судьба: бросили люди, оказались в не лучших условиях в лесу. Однако в «Ковчеге» все они здоровые и счастливые.

На территории зоостудии построена юрта, в которой наливают чай, в центре помещения полыхает огонь.

После общения с животными стоит заглянуть в кафе Soul Bakery в Ступине. Все блюда готовятся на месте: основное и выпечка. Там же продаются открытки с картинками местных художников.

Подкрепившись, изучите тайный маршрут от местных жителей. Они раскрыли дорогу к оборудованному роднику на берегу Оки в деревне Соколова Пустынь, от Ступина добираться до туда девять километров. Там же установлен камень желаний: дотроньтесь до него, подумайте о самом сокровенном и спуститесь к святому источнику. Прозрачная вода, чистый воздух.