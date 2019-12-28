Каток в Подольске будет открыт все выходные

Каток в парке имени Виктора Талалихина в Подольске будет работать все выходные. Об этом написали в группе «Парк культуры и отдыха имени Талалихина Подольск» в социальной сети «ВКонтакте».

В сообщении говорится, что каток будет открыт все выходные. Сеансы доступны с 13:00 до 15:00; с 16:00 до 18:00; с 19:00 до 21:00.

Стоимость билета для взрослого обойдется в 200 рублей, детский билет — 100 рублей. Взять коньки напрокат можно за 100 рублей. Перед выходными каток работал с перебоями, в связи с теплой погодой.

В этом зимнем сезоне в парках культуры и отдыха Подмосковья появятся 71 зимняя горка, 70 катков и 45 лыжных трасс.