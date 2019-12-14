Когда не страшна оттепель. Каток в Королеве не растает даже при теплой погоде

Открытый каток в Королеве не тает даже при 10 градусах тепла. Телеканал «360» отправился проверить каток, которому не страшна оттепель.

Каток в подмосковном Королеве гладкий как зеркало, лед действительно такой, что от настоящего и не отличить. Все благодаря уникальной системе айсматов — специальных труб, расположенных внутри покрытия. Подключенные к ледовой машине, они то и охлаждают воду вокруг, не давая ей растаять. Таким образом, королевский «Космолед» установил абсолютный рекорд, открывшись еще осенью.

«4 ноября здесь были листья на деревьях, зеленая трава. Но, при этом, люди уже катались на нашем прекрасном льду. Они были в майках, футболках, жилетах», — сказал Михаил Коваленко, управляющий комплексом «Космолед».

Но больше всего новому катку рады юные фигуристы, ведь до его появления тренироваться им приходилось в соседних Мытищах. Открытый каток стал для них тренировочной базой.

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«Мы как фигуристы очень счастливы, что появился этот каток, потому что нам, фигуристам, особо кататься негде, весь лед отдают хоккею. Мы здесь проводим тренировки. Я провожу как индивидуальные, так и групповые, мы занимаемся с девочками. Лед очень хороший», — сказала Кристина Адамова, тренер по фигурному катанию.

Открытый каток в Королеве — сегодня одно из самых популярных мест для отдыха. Как для начинающих малышей, так и для любителей с огромным стажем.

А если вы устали или вам надоело кататься на коньках, то формат активности можно поменять — по соседству располагается огромной высоты горка и новые плюшки для тюбинга.

Впрочем, выдохнуть после такого экстрима тоже есть где. Небольшое уютное кафе на втором этаже с горячим ароматным чаем — лучшее завершение выходного дня. К слову, абсолютно зимний для нашей нетипичной зимы каток, есть не только в Королеве. 930 площадок на любой вкус открыты по всей Московской области, как на свежем воздухе, так и под крышей.