Зима в Подмосковье 12 декабря 2022, 19:36 Каток открылся в парке «Пехорка» в Балашихе

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Парк «Пехорка» в Балашихе приглашает прокатиться на открывшемся катке. Гостей ждет музыка, елка, свежий лед и новогоднее настроение. По выходным на этом катке устраивают мастер-классы и представления. В прошлом году здесь выступали звезды шоу «Ледниковый период».

Репутация катка способствует привлечению постоянных посетителей. Его открытия жители Балашихи ждут каждый год.

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«Это наше излюбленное место. Мы стабильно третий год подряд сюда ходим. Такое уютное, семейное место. Прекрасно украшено. Перекус хороший есть, персонал. Нам нравится», — рассказала местная жительница Алена Гущина.

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Каток работает без выходных с 10:00 до 22:00, с 15:00 до 16:00 — технический перерыв. Покататься можно как на своих коньках, так и взять их напрокат.

По будням билеты для взрослых и детей обойдутся соответственно в 300 и 200 рублей за два часа на льду, а в выходные — 350 и 300 рублей.

Час проката коньков обойдется в 300 и 200 рублей для взрослых и детей соответственно; два часа — 350 и 300 рублей; три часа — 400 и 350 рублей. Прокат на сутки будет стоить 850 рублей.

Чтобы отточить свои навыки, можно нанять индивидуального тренера за 2000 рублей в час.

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