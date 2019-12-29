Ледовое шоу и местная ярмарка. Каток открыли в парке «Раздолье» в Одинцове

Жители Одинцовского городского округа теперь всю зиму будут наслаждаться прекрасным катком в парке «Раздолье». Его открытие состоялось накануне.

Для гостей парка «Раздолье» подготовили праздничные развлечения. Организаторы раздавали детям воздушные шары, а красивые барабанщики зазывали на каток и разогревали публику. Покататься на катке и зарядиться новогодним настроением приехали со всего округа. Некоторые прихватили с собой даже домашних питомцев.

«Честно сказать, мы здесь неожиданно здесь. Вчера мне случайно рассказали о том, что здесь будет открываться каток. Мы были летом здесь, нам очень понравилось, и мы решили приехать», — поделилась местная жительница.

На открытии катка показали ледовое шоу. Сам каток — большой и светлый. Над ним нависает праздничная иллюминация, а на льду зрителей развлекали профессиональные фигуристы. После выступления гостям преподали мастер-класс.

Источник фото: телеканал «360»

«Все ждали, мы тоже долго ждали этого открытия. Это большой труд — сделать каток в такую погоду. И действительно работала вся команда. И у нас получилось», — сказала Оксана Артюхина, директор парка.

В парке работает местная ярмарка. Гости могут попить чай, кофе, попробовать вкусные сладости. Отличное дополнение этого парка — костер, где можно всегда согреться. Особенно после длительного катания на коньках.

Если вы уже надумали покататься, но у вас нет коньков — не проблема. В парке работает прокат. Аренда коньков стоит 250 рублей в час.