27 декабря 2022, 13:43
Каршеринг Подмосковья расширил зоны поездок для посещения достопримечательностей в новогодние праздники
Жители и гости Московской области смогут увидеть все достопримечательности региона на автомобилях каршеринга BelkaCar. По проекту «Зима в Подмосковье» зону поездок расширили в преддверии новогодних праздников.
Чтобы воспользоваться каршерингом, необходимо зарегистрироваться в приложении сервиса. На карте можно найти специальные заметки с информацией о городах и выбрать место для поездки. Познавательные материалы, полезные туристам, также будут появляться в соцсетях Минкультуры Подмосковья на протяжении всех новогодних каникул.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил детей военнослужащих на новогоднем представлении. Все гости мероприятия получили сладкие подарки от главы региона.
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