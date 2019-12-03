Больше уникальных мест, маршрутов и развлечений. Какой будет новая «Зима в Подмосковье»

В московский регион пришла не только календарная зима. Туристический проект «Зима в Подмосковье» стартовал во второй раз. В этом сезоне жителей и гостей Московской области ждут уникальные фермы и музеи, яркие фестивали и активный отдых на свежем воздухе. Об особенностях проекта рассказала вице-губернатор региона Наталья Виртуозова.

В этом году «Зима в Подмосковье» охватит 15 направлений. К уже известным добавились Руза, Королев, Подольск и Егорьевск. Стартовал сезон с открытия выставки Марка Шагала «Между небом и землей» в музее «Новый Иерусалим». А первой столицей «Зимы в Подмосковье» станет Дмитров, где 7 декабря фестивалем «Спорт! Снег! Смех!» откроется горнолыжный сезон.

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В новогодние праздники жители и гости Подмосковья смогут посетить сразу несколько площадок. Так, Клин и Серпухов предлагают провести новогоднюю ночь на свежем воздухе, посмотреть концерт и успеть сфотографировать праздничный салют.

1 января в Подольске пройдет праздник карнавальных костюмов «Маска, я тебя люблю», а днем позже карнавальную эстафету примет Сергиев Посад. Одинцово на новогодних каникулах зовет посетить парк «Раздолье», а Звенигород обещает фестиваль «Подмосковный умелец». С 6 по 8 января в Истре всех ждет «Сказочное Рождество». Праздник начнется с открытия выставки в «Новом Иерусалиме» художника Валерия Архипова, посвященной творчеству А. С. Пушкина. Всего же в Московской области с 20 декабря по 10 января пройдет более 1000 новогодних елок, а также откроется около 100 ярмарок.

Но Новым годом зима не ограничится. Подмосковье также готовит масштабные гулянья на Крещение. А всем, кто любит яркие проводы зимы и Масленицу, — усадьба «Архангельское» обязательна к посещению.

Развлечение найдут и те, кто любит активный отдых. В Московской области есть более 120 горнолыжных трасс, а также известные курорты, например, «Лисья гора» в Балашихе и клуб Гая Северина. Там точно можно освоить все зимние виды спорта. И не стоит забывать о коньках — в Подмосковье к зиме подготовили почти тысячу катков.

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А еще в регионе установят две тысячи елей, города украсят 13 тысячами световых конструкций и 250 километрами гирлянд. В парках установят арт-объекты, входные группы, дорожки украсят красочной иллюминацией. Гостей же будут ждать горячие самовары с чаем, который подадут в брендированных стаканах «Зима в Подмосковье».

Чтобы можно было легко ориентироваться в зимнем пространстве и находить всю информацию о выходных и праздниках, которые будут проходить на территории Московской области, организаторы проекта запустили специальный ресурс.