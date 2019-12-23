Хвойный рай. Как законно срубить новогоднюю елку в подмосковном питомнике

До Нового года осталось совсем немного времени. Но праздничное дерево наверняка наряжено еще не у всех. Эту ситуацию можно исправить. Если вы предпочитаете живую ель искусственной, приезжайте рубить дерево в питомник — в Подмосковье их всего два. «360» расскажет, что для этого нужно сделать.

Процедура простая и совершенно законная. Вам нужно приехать в питомник и выбрать ель. В Подмосковье их два — Дмитровский и Ульянинский. А дальше нужно лишь выбрать подходящее дерево и срубить его. Топор брать с собой необязательно — его выдают в питомнике.

Источник фото: телеканал «360»

Инженер питомника Галина Хренова отмечает, что после того как ель принесли домой, нужно очистить ее кору, поставить в воду и добавить песок, аспирин или сахар.

Если вы решитесь покупать елку в питомнике, то еще и сэкономите. Дерево высотой до одного метра стоит 300 рублей, от метра — 500, а двухметровая ель обойдется примерно в 1,5 тысячи.

Источник фото: телеканал «360»

На каждую срубленную ель выписывают накладную. Это документальное подтверждение, что дерево выращено в питомнике и срублено законно. Это главный момент процесса — ведь за незаконную вырубку деревьев вас ожидает штраф в размере трех тысяч рублей.