Гадания, гуляния и концерты. Как встретить Рождество в Подмосковье

Праздничные ярмарки и концерты пройдут в парках, на городских площадях, в театрах, музеях и домах культуры Подмосковья. Список самых ярких рождественских мероприятий можно найти на сайте губернатора и правительства Московской области.

В Московском Губернском театре 6 и 7 января состоится музыкальная комедия «Рождество. Мистерия. Бал». Действие спектакля происходит в канун Нового года в аэропорту провинциального городка. Из-за ошибки авиакомпании сразу у нескольких пассажиров оказались посадочные талоны на одно и то же место на борту. У героев есть всего полтора часа, чтобы решить, кто улетит, а кто останется в аэропорту.

В Звенигороде до 7 января пройдет «Ярмарка добрых дел», где представлены товары, сделанные детьми-инвалидами. Гости ярмарки смогут принять участие в благотворительных аукционах и помочь детям.

Сегодня в Красногорске театр «Альфа» покажет детский спектакль «Волшебный фонарь». А закрытие второго международного фестиваля «Рождественская звезда» состоится 8 января. В этот день посреди площади установят трехметровый самовар. Гостям будут наливать чай царь Берендей и его лесные помощники. Также посетители смогут прокатиться на оленьих и собачьих упряжках. Вечером гостей ждет большой гала-концерт.

В Коломне Рождество отметят по старинным купеческим обычаям. В городе пройдет колядочное шествие, организуют ярмарку и устроят гадания. Вечером гости увидят лазерное 3D-шоу.

Источник фото: телеканал «360»

С 6 по 8 января в Истре состоится масштабный фестиваль «Сказочное Рождество». Его откроет выставка «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…». А в МВК «Новый Иерусалим» до 12 января представят работы Валерия Архипова — эскизы декораций и костюмов к спектаклям и фильмам по произведениям Александра Сергеевича Пушкина.

На главной площади города устроят ярмарку, проведут народные гуляния и мастер-классы и покажут театрализованные представления. В шатре «Сыр! Пир! Мир!» гостей будет ждать продукция от подмосковных фермеров: более 60 видов сыра, мясо, сладости, мед, орехи.

Источник фото: телеканал «360»

Всего в Подмосковье с 20 декабря по 10 января пройдет более 1000 новогодних елок, а также откроется около 100 ярмарок. Найти всю информацию о праздничных мероприятиях можно на сайте.