Профи быть не обязательно. Как отдыхают лыжники и сноубордисты в Сорочанах

И пусть этой зимой снега у погоды не допросишься, зато в Сорочанах его целая гора. Здесь, на горнолыжной базе, телеканал «360» узнал, как отдыхают истинные лыжники и сноубордисты.

Снаряжение можно взять в прокат

Сорочаны часто называют подмосковным Куршавелем. Здесь чистый воздух, горнолыжные склоны, а виды просто завораживают. Поэтому, если вы оказались в Сорочанах — конечно, сразу бегите на трассу. Но перед этим не забудьте про снаряжение. В прокате есть амуниция на любой вкус, цвет и размер: шлемы, лыжи, сноуборды, маски. Стоимость проката на час: сноуборд — 450р., ботинки — 200р., шлем — 200р., маска — 150р.

Первый спуск — только с инструктором

Тем, кто до этого видел сноуборд только в магазинах, занятие с профессионалом обязательно. Занятие с инструктором стоит 1000 рублей в час. Михаил — профессиональный инструктор и лучше всех знает, как тяжелы первые шаги на сноуборде и даже просто со сноубордом.

Источник фото: телеканал «360»

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Перед тем, как спуститься с горы, необходимо сделать разминку. Так мы разогреваем суставы и снижаем вероятность травм. Затем учимся стоять на доске. Первый этап — привыкание к снаряжению. Ведь новичку-сноубордисту сложно почувствовать свое тело. Для осознания, как это сделать, говорит Михаил, нужно минимум четыре таких неспешных спуска. Стоимость подъемника — 90 рублей (будни), 180 рублей (выходные).

Для любителей фитнеса такая тренировка очень энергозатратная. Любой может освоить сноуборд или лыжи, инструктор в этом уверен.

После хорошей тренировки отправляйтесь изучать местную кухню. В комплексе разнообразное меню. На первое блюдо, например, грибной суп. А еще есть шницель с гарниром из зеленой фасоли и, конечно, пряный согревающий глинтвейн. Его аромат так и манит. Примерная стоимость обеда: суп -150 р., шницель куриный — 240 р., фасоль зеленая — 100 рублей.

Источник фото: телеканал «360»

За окном скоро стемнеет. Пора искать ночлег. К счастью, поиски окажутся недолгими. Чуть ли не у подножия склона расположился уютный гостиничный комплекс «Ирий». Запомните, что в будни цены на номера гораздо ниже. Двухместный домик в будни обойдется в 6,5 тысячи рублей. В выходные и праздники — 9500 рублей. Вечером комплекс сияет огнями, а на домиках загораются гирлянды.

Источник фото: телеканал «360»

Как добраться

Добраться до Сорочан тем, у кого нет авто, можно на электричке и автобусе. Ваша первая точка — город Дмитров. Поезд от Савеловского вокзала довезет вас за два часа, а вот наземный транспорт — почти за три с половиной, отправляется от метро «Алтуфьево». Прибытие на атовокзал, оттуда уже в деревню Курово на общественном транспорте.