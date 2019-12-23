    23 декабря 2019, 19:23

    Елка, новогодние игрушки и подарки. Маленьких пациентов МОНИКИ поздравили Дед Мороз и Снегурочка

    Алена Сырбу

    В МОНИКИ сегодня пришел настоящий Новый год — к маленьким пациентам в гости приехали Дед Мороз и Снегурочка. Они поздравили детей с наступающими праздниками и подарили подарки.

    Малышей, которые находятся на лечении в детском хирургическом отделении, поздравил и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он привез игрушки для украшения новогодней елки и подарки для детей.

    Взамен маленькие пациенты МОНИКИ пообещали главе региона поправиться как можно скорее.

    МОНИКИ — многопрофильный научно-исследовательский клинический институт. Он может принять свыше тысячи пациентов. Жителям Подмосковья в институте оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь по программе государственных гарантий.

    В институте работают 143 профессора и доктора наук, девять заслуженных деятелей науки РФ, 14 заслуженных врачей РФ и свыше 300 врачей высшей квалификационной категории. Врачи МОНИКИ охраняют здоровье жителей круглый год, включая новогодние праздники.