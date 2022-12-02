Зима в Подмосковье 02 декабря 2022, 10:41 Ящики для писем Деду Морозу установили на 10 вокзалах и станциях Подмосковья

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Акция «Письмо Деду Морозу» стартовала в Подмосковье. «Мострансавто» разместило ящики новогодней почты на вокзалах и станциях региона, сообщили в Минтрансе области.

В Минблагоустройства региона сообщили, что акция продлится до 11 декабря. Ящики разместили в парках, а также на 10 автовокзалах и станциях. Для этого выбрали самые популярные у пассажиров места с высоким трафиком.

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Отправить письмо смогут и маленькие и взрослые жители региона. На конверте нужно указать имя, фамилию и обратный адрес. Корреспонденцию отправят в Великий Устюг.

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Ящики для новогодней почты разместили на автовокзалах в Коломне, Зарайске, Воскресенске, Раменском, Солнечногорске, Можайске, Волоколамске, Клину, Сергиевом Посаде и Ногинске.

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