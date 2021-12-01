Ярмарки появятся в каждом округе Подмосковья на новогодние праздники

Новогодние ярмарки заработают в каждом городском округе Московской области. Это сделали, чтобы отдохнуть там смогли всех жители и гости региона. Кроме того, по области будет ездить ярмарочный поезд. Об этом рассказала вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова в интервью «360».

Она подчеркнула, что в Московской области более 60 муниципалитетов, поэтому ярмарочный поезд не сможет доехать в каждый округ региона. Однако посетить ярмарки смогут все желающие — для этого не придется никуда ехать.

Мы приняли решение в этом году в каждом муниципалитете открыть свою маленькую рождественскую, новогоднюю ярмарку. И уже сегодня откроется 61 ярмарка. Все они будут оформлены по единому стандарту, и там будет только наша подмосковная продукция. Поэтому милости просим Наталья Виртуозова.

Источник фото: телеканал «360»

Она рассказала, что в Истре с 6 по 8 января будет работать традиционная рождественская ярмарка «Азбука Рождества». Возле музея «Новый Иерусалим» можно будет купить самую вкусную и свежую продукцию любимых подмосковных фермеров.

Виртуозова отметила, что «Азбука Рождества» является мини-аналогом фестиваля «Сыр! Пир! Мир!», который проходит летом.

«В этом году, к счастью, она состоялась, и была одной из самых посещаемых за всю историю: к нам приехали фермеры более чем из 50 регионов со всей страны. А зимой мы проводим такую мини-ярмарку. Люди немножечко замерзнут, перекусят, а после — обязательно в музей или монастырь», — подчеркнула она.