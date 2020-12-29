Ярмарка на колесах «Снежный караван» завершила свое путешествие по Подмосковью

«Главной целью стала поддержка фермеров и ремесленников области в такое непростое время. Участие для них мы сделали полностью бесплатным. У гостей мероприятия был целый день, чтобы купить гастрономические продукты и изделия народных художественных промыслов: федоскинские лаковые шкатулки, гжельский и дулевский фарфор, павловопосадские платки», — рассказал и. о. министра правительства МО по туризму Алексей Шимко.

Источник фото: телеканал «360»

С наступлением вечера в каждом городе следования «Снежного каравана» были организованы выступления местных творческих коллективов, развлекательные программы для детей с Дедом Морозом, лотереи и праздничные салюты. Помимо этого, была предусмотрена и деловая программа — для участников провели мастер-классы и встречи с экспертами туристической сферы.

«Нам так не хватало таких ярких и веселых мероприятий, люди устали от плохих новостей. А здесь появилось праздничное настроение, погрузились в какую-то сказку! Купили много вкусного и натурального к новогоднему столу», — поделилась жительница Балашихи Любовь Руцкая.

«Снежный караван» начал свой путь 25-го декабря. Первой остановкой была Балашиха, затем, 26 декабря — Солнечногорск, после чего ярмарка приехала в Дмитров.

Окончание работы ярмарки было ознаменовано праздничным салютом.