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    29 декабря 2020, 21:42

    Ярмарка на колесах «Снежный караван» завершила свое путешествие по Подмосковью

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Передвижная ярмарка на колесах «Снежный караван» завершила свое шествие по подмосковным городам. Оценить продукцию местных фермеров и ремесленников смогли жители Дмитрова, Балашихи и Солнечногорска. Новый формат торговых площадок был организован в рамках проекта «Зима в Подмосковье».
    Ярмарка на колесах «Снежный караван» завершила свое путешествие по Подмосковью

    «Главной целью стала поддержка фермеров и ремесленников области в такое непростое время. Участие для них мы сделали полностью бесплатным. У гостей мероприятия был целый день, чтобы купить гастрономические продукты и изделия народных художественных промыслов: федоскинские лаковые шкатулки, гжельский и дулевский фарфор, павловопосадские платки», — рассказал и. о. министра правительства МО по туризму Алексей Шимко.

    Ярмарка на колесах «Снежный караван» завершила свое путешествие по Подмосковью | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    С наступлением вечера в каждом городе следования «Снежного каравана» были организованы выступления местных творческих коллективов, развлекательные программы для детей с Дедом Морозом, лотереи и праздничные салюты. Помимо этого, была предусмотрена и деловая программа — для участников провели мастер-классы и встречи с экспертами туристической сферы.

    «Нам так не хватало таких ярких и веселых мероприятий, люди устали от плохих новостей. А здесь появилось праздничное настроение, погрузились в какую-то сказку! Купили много вкусного и натурального к новогоднему столу», — поделилась жительница Балашихи Любовь Руцкая.

    Ярмарка на колесах «Снежный караван» завершила свое путешествие по Подмосковью | Изображение 2

    «Снежный караван» начал свой путь 25-го декабря. Первой остановкой была Балашиха, затем, 26 декабря — Солнечногорск, после чего ярмарка приехала в Дмитров.

    Ярмарка на колесах «Снежный караван» завершила свое путешествие по Подмосковью | Изображение 3

    Окончание работы ярмарки было ознаменовано праздничным салютом.