Ярмарка на колесах «Снежный караван» приехала в Балашиху

Жители Подмосковья смогут погулять по ярмаркам нового формата. Там будут продавать те же фермерские продукты и сувениры, но собраны они будут внутри настоящего автопоезда. Первой остановкой ярмарки на колесах «Снежный караван» стала Балашиха.

Источник фото: Ирина Зубарева

Ярмарка открылась на площади у Ледового дворца «Арена „Балашиха“» в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

У жителей города был целый день для того, чтобы купить продукцию ремесленников и фермеров из Подмосковья и других регионов России. На ярмарке были представлены экотовары: мясо, рыба и икра, сладости и другие полезные продукты.

«Мы предлагаем пасту из семян и орешков, которая называется урбеч. Ее производят в Кирове. Это правильная и полезная еда, которой всегда питались на Руси. В ней много полезных веществ для желудка, кишечника и сосудов», — рассказал участник ярмарки «Снежный караван» Владимир Воронков.

Источник фото: Ирина Зубарева

На ярмарке также предлагали купить изделия народных художественных промыслов: федоскинские лаковые шкатулки, гжельский и дулевский фарфор, павловопосадские платки. Работали торговые точки до 17:00, а вечером гостям «Снежного каравана» показали развлекательную программу с участием творческих коллективов города.

Балашиха стала первой точкой маршрута передвижной ярмарки «Снежный Караван». Она также остановится в Солнечногорске 26 декабря и в Дмитрове — 27 декабря.