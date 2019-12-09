Ярмарка, мастер-классы и дегустации. Фестиваль «Дмитровский пряник» откроется в Подмосковье 11 декабря

Музей-заповедник «Дмитровский кремль» проводит ежегодный культурный фестиваль «Дмитровский пряник». Его цель — возрождение гастрономических традиций купеческого Дмитрова. Фестиваль объединит историков, дизайнеров, кондитеров, экспертов в сфере туризма, бизнес-сообщество и жителей города.

Одной из столиц «Зимы в Подмосковье 2019-2020» стал Дмитров, где 7 декабря прошел большой семейный праздник «Спорт! Снег! Смех!». Следующее крупное мероприятие — фестиваль «Дмитровский пряник» стартует 11 декабря церемонией торжественного открытия.

Гостей фестиваля ожидает уже ставшая традиционной выставка — ярмарка пряничных изделий, тематические экскурсии, театрализованные детские программы, мастер-классы по росписи пряников и сборке пряничных композиций, конкурс для участников в восьми номинациях, дегустации, голосования и много всего интересного и вкусного.

22 декабря на церемонии закрытия фестиваля будут подведены итоги зрительского голосования, компетентное жюри объявит победителей в номинациях фестиваля и вручит дипломы и памятные подарки участникам.

В декабре 2017 года сотрудники музея представили фестиваль на крупных туристических выставках, где получили множество положительных отзывов. В Центральном доме журналиста в 2017 году состоялась презентация фестиваля для федеральных и профильных туристических СМИ. Фестиваль занял третье место среди гастрономических событий во Всероссийском конкурсе «События России» в 2018 году.