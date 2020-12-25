Интерактивная карта елочных базаров появилась в Подмосковье

Для удобства жителей в Подмосковье опубликовали интерактивную карту елочных базаров. Теперь узнать, где находится ближайшая торговая точка с праздничными деревьями можно, не выходя из дома.

Карту опубликовали на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья в разделе «Новости». На карте отображается вся Московская область, как на ладони. А дальше — просто двигайте мышкой и ищите нужную елочку. Можно менять масштаб, смотреть координаты и подробную информацию о пункте продажи. Все 400 елочных базаров нанесены на карту. Можно выбрать именно тот базар, который ближе и к которому удобнее проложить маршрут.

Самое главное, что все эти пункты легальные, то есть продаются на них исключительно сертифицированные деревья. Базары будут работать до 10 января. И без приятных новостей не обошлось: елки свежие, а цены — прошлогодние.

Порядка 70% деревьев на этих базарах — российские, около 22% — импортные, остальные — искусственные. Всего привезли около 160 тысяч деревьев. Это ели, сосны, пихты.

На всех базарах работает бесплатная доставка елок для пенсионеров.

Самое приятное, что на любом из базаров вы не только найдете елку, но и получите всю информацию по уходу, установке и правильной утилизации вашей покупки. А также на точках вас ждет новогоднее настроение.