Зима в Подмосковье 13 декабря 2022, 10:16 Илья Авербух и звезды «Ледникового периода» выступили в парке Малевича в Одинцове

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Лучшие фигуристы России приехали в парк Малевича, чтобы порадовать жителей Одинцова выступлением на льду. Илья Авербух представил свою новую постановку, участниками которой стали Алексей Ягудин и другие звезды знаменитого шоу «Ледниковый период».

Звездные фигуристы развлекают жителей Подмосковья уже второй год подряд. Спектакли стали частью губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

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«Становится уже доброй традицией проводить по вечерам выходных дней шоу-программы фигуристов, спортсменов. Несмотря на то, что [мы] уже давно закончили со спортом, все равно благодаря зрителям и их многолетней поддержке вновь надеваем конечки, вновь придумываем что-то новенькое», — сказал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

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Спектакль пролетел как один миг. Фигуристы зачехлили свои коньки и отправились в гости к соседям — в Химки.

«Шоу абсолютно бесплатное, демократичное. Осталось только прийти, может, чуть раньше, чтобы занять место поближе к бортам. Мы выступаем на таких доступных площадках, тем самым популяризируем сами площадки, кататься хочется еще больше», — рассказал продюсер, хореограф-постановщик ледовых шоу Илья Авербух.

Следующими покорять сердца жителей Одинцова приедут артисты шоу Татьяны Навки. Они покажут сказку «Царевна-Лягушка» на уже полюбившемся всем катке в парке Малевича 7 января.

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