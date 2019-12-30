Хвойный лес, рыбалка и тюбинг. Отдыхаем на базе отдыха «Босиком» в Истре

Истринское водохранилище — идеальное место для зимней рыбалки. После отличного улова можно отдохнуть в большом ресторане посреди хвойного леса и согреться в жаркой русской бане. Адреса и пароли — в проекте «Зима в Подмосковье».

База отдыха «Босиком». Даже в феврале, когда снег в Москве потихоньку тает, здесь все так же сказочно. 4,5 гектара зимнего великолепия — и всего лишь в часе езды от столицы.

Семейный отдых здесь не обойдется без эмоций. Местная горка для тюбинга по своей высоте бьет все рекорды Подмосковья. 150 метров веселого спуска на ватрушке превратят вас в ребенка и вернут ощущение детства. Горка обустроена безопасными снежными барьерами, так что катание будет веселым.

Прямо с горки — на зимнюю рыбалку. Забросить удочку можно в любое время года. Множество заливов, образованных затопленными маленькими реками, а еще пни и коряги на дне Истринского водохранилища — отсюда благоприятные условия для водных обитателей. Так что здесь всегда много рыбы.

Кстати, на территории базы отдыха 600 квадратных метров катка.

После такого веселья хочется погреться у камина. База отдыха предлагает гостям на выбор номер в отеле — он больше подойдет любителям классического отдыха. Трехместный обойдется одному посетителю в 3,5 тысячи рублей в сутки. Еще есть просторный шестиместный коттедж: нордический интерьер, полы с подогревом, два этажа, две ванные комнаты, кухня, а за окном — заснеженные сосны.

Совсем недалеко находится ресторан. А после сытного обеда — сауна. Попариться два часа обойдется в шесть тысяч рублей. Отдохнуть от температурных скачков можно на уютных диванах у камина.

