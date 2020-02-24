Хаски, лиана-парк и спа. Заряжаемся позитивом в Серпухове

Зима заканчивается, погода уже напоминает о скором приближении тепла, но это не повод отказываться от отдыха в Подмосковье. Зимние развлечения можно найти в Серпухове. Туда отправился корреспондент «360» и узнал, как зарядиться позитивом, чтобы хватило до самого лета.

На носу весенний авитаминоз и хандра. Поэтому отдыхать надо так, чтобы позитивного заряда хватило до самого лета. А значит, нужно отправиться к хаски.

Если вы хотите пообниматься с меховыми собачками, добро пожаловать в деревню Прилуки. Добраться сюда от Москвы можно на машине по Симферопольскому шоссе, дорога займет примерно два часа. Также ходит автобус № 31, он отправляется от ж/д станции Серпухов. До остановки «Прилуки» в пути потратите один час.

Источник фото: телеканал «360»

Зимой здесь катают на собачьих упряжках. В остальное время — разрешают потискать этих четвероногих красавцев. Директор питомника Husky Evolution Вадим Бодров рассказал, что эти псы — ребята послушные, если их воспитывать, но вот охранники из них не получатся — у этих собак совсем нет агрессии.

Источник фото: телеканал «360»

Именно поэтому возрастных ограничений нет. Приезжать можно даже с очень маленькими детьми. До трех лет они пройдут бесплатно. Взрослые за час этого мохнатого счастья отдадут 500 рублей.

Предупреждение: после общения с собаками придется почиститься. Она готовы заласкать и зализать посетителя чуть не до смерти. Кстати, заводчики говорят, что не стоит приезжать сюда в шубах, потому что собаки реагируют на мех, могут ее подкорректировать.

Но одними собачьими ласками рад не будешь. Отдыхаем дальше. В получасе езды от питомника хаски расположен парк-отель «Воздвиженское», где можно провести целые выходные.

Источник фото: телеканал «360»

25 гектаров обустроенной территории, два корпуса для размещения. На главной площади проходят развлекательная программа и танцы, тут же готовят уху на костре.

Источник фото: телеканал «360»

Это место идеально для семей. Здесь можно отдохнуть не только с детьми, но и взять с собой домашних питомцев.

Барбекю, спортивные площадки, пляж, лодочная станция — развлечения на любой вкус. И специально для любителей экстрима — лиана-парк. Подвесная трасса длиною в час, высота над землей до восьми метров. Снизу все кажется легко, но стоит забраться наверх, и все становится не так уж просто.

После таких эмоций срочно нужен теплый и самый уютный номер. И в парк-отеле их хватает. Номер на четырех человек можно снять за 5,5 тысячи рублей.

Источник фото: телеканал «360»

После небольшого отдыха можно отправиться в ресторан с необычным названием «Фикус». А называется он так в честь пятиметрового фикуса, который растет прямо из земли. Ему уже 50 лет. Ресторан построили вокруг растения.

Источник фото: телеканал «360»

Если у вас тариф all inclusive, то на завтрак, обед и ужин будет шведский стол. То, что подают в «Фикусе», в all inclusive не входит. Зато цены здесь достаточно демократичные. Например, салат «Цезарь» обойдется в 420 рублей.

Источник фото: телеканал «360»

Расслабиться после плотного обеда можно в спа-центре. Сауна, баня и бассейн — услуги включены в стоимость проживания.