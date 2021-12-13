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    13 декабря 2021, 12:27

    Новый музей открыли в Коломне. Гости смогут расписать пряник и побывать на вокзале XX века

    Необычный музей с пряничной лавкой и театрализованными представлениями открыли в Коломне

    Анастасия Аброськина

    Пряничную арт-станцию «10 зайцев» открыли в Коломне. Это 39-й по счету музей в городе. Гости смогут расписать пряник, посмотреть театрализованное представление и погрузиться в атмосферу вокзала начала ХХ века.

    Новый музей открыли в Коломне. Гости смогут расписать пряник и побывать на вокзале XX века | Изображение 1

    Новый музей разместился в самом сердце Коломны. Открыли его в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

    Витрина пряничной лавки уже стала любимой фотозоной у жителей и гостей города

    комитет по туризму Подмосковья.
    Новый музей открыли в Коломне. Гости смогут расписать пряник и побывать на вокзале XX века | Изображение 2

    В зале «ВокЗал» посетителей ждут мастер-классы выпекания и расписывания пряника. Там же благодаря театрализованному представлению они смогут оказаться на вокзале ХХ века.

    В зале «Кремлевский» находится макет Коломенского кремля. Там посетители могут узнать средневековую историю города.

    Новый музей открыли в Коломне. Гости смогут расписать пряник и побывать на вокзале XX века | Изображение 3

    И, конечно, в музее работает сама пряничная лавка. На полках — лакомства на любой вкус.

    Это имбирные и шоколадные угощения, пряничные домики и человечки, фирменные красные коломенские зайчики.

    Новый музей открыли в Коломне. Гости смогут расписать пряник и побывать на вокзале XX века | Изображение 4

    Музей находится по адресу: Коломна, улица Зайцева, дом № 10. Нужна предварительная запись по телефону +7 (969) 050-10-10.