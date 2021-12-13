Новый музей открыли в Коломне. Гости смогут расписать пряник и побывать на вокзале XX века
Необычный музей с пряничной лавкой и театрализованными представлениями открыли в Коломне
Пряничную арт-станцию «10 зайцев» открыли в Коломне. Это 39-й по счету музей в городе. Гости смогут расписать пряник, посмотреть театрализованное представление и погрузиться в атмосферу вокзала начала ХХ века.
Новый музей разместился в самом сердце Коломны. Открыли его в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».
Витрина пряничной лавки уже стала любимой фотозоной у жителей и гостей города
В зале «ВокЗал» посетителей ждут мастер-классы выпекания и расписывания пряника. Там же благодаря театрализованному представлению они смогут оказаться на вокзале ХХ века.
В зале «Кремлевский» находится макет Коломенского кремля. Там посетители могут узнать средневековую историю города.
И, конечно, в музее работает сама пряничная лавка. На полках — лакомства на любой вкус.
Это имбирные и шоколадные угощения, пряничные домики и человечки, фирменные красные коломенские зайчики.
Музей находится по адресу: Коломна, улица Зайцева, дом № 10. Нужна предварительная запись по телефону +7 (969) 050-10-10.