Город купеческой старины и ленивых котов. Где погулять в Коломне?

За окном установилась солнечная погода, а значит, не время сидеть дома. Отдохнуть с семьей можно в Коломне, где найдутся развлечения для каждого. Гостей города ждут фабрика и музей пастилы, музей калача, кондитерская, литературное кафе, Коломенский кремль и другие интересные места. Подробнее — в материале «360».

Главная достопримечательность Коломны — кремль, в котором раньше останавливались московские правители. Экскурсоводы расскажут посетителям интересные истории из прошлого этого строения — например, про то, что крепость ни разу не смогли взять штурмом.

Музеи пастилы и калача понравятся детям, потому что можно не только посмотреть на сладости или узнать про них интересные факты, но и попробовать их. В музее «Кузнечная слобода» для гостей проводят различные мастер-классы — расскажут, как работать с раскаленным железом, пользоваться молотом и самостоятельно сделать подкову — на счастье.