Зима в Подмосковье 21 ноября 2022, 18:18 Горнолыжные курорты Подмосковья откроют сезон 25 ноября Публичное достояние

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В Московской области 25 ноября стартует горнолыжный сезон. Первыми заработают спуски в Дмитровском округе — в спортивном парке «Волен» и горнолыжном клубе Леонида Тягачева. Об этом сообщили в комитете по туризму Подмосковья.

В Подмосковье 1 декабря состоится открытие горнолыжного комплекса «Красная горка» в Подольске и курорта «Царьград» в Серпухове. С середины декабря начнут работать горнолыжный клуб «Целеево» и парк «Яхрома» в Дмитрове.

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Всего в Подмосковье этой зимой будут работать 18 горнолыжных курортов. В прошлогоднем сезоне самым посещаемым стал комплекс «Сорочаны» в Дмитровском округе, его посетили более миллиона человек.

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Ранее стало известно, что свыше 750 катков и 150 лыжных трасс обустроят в Подмосковье зимой.

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